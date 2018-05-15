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Jandarmayı görünce attıkları çuvallardan eroin çıktı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, jandarma ekiplerini fark ederek kaçan 2 kişinin araziye bıraktığı çuvalda, 58 kilo 5 gram eroin ele geçirildi

15 Mayıs 2018, Salı 17:35
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Yüksekova ilçesine bağlı Bağdaş Köyü kırsal alanında, gece arama-tarama faaliyetleri yürüten jandarma ekiplerini fark eden 2 kişi, yük hayvanları üzerinde bulunan 4 çuvalı yere bırakıp kaçtı. Jandarma ekiplerinin kontrol ettiği çuvallar içerisinde 58 kilo 5 gram eroin ele geçirildi.

Jandarma, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

DHA

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