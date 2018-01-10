Japon astronot: Uzayda 9 değil, 2 santim uzamışım. Özür dilerim

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (UUİ) üç hafta geçirdikten sonra 9 santimetre uzadığını açıklayan Japon astronot ölçüm hatası nedeniyle özür diledi. BBC’nin haberine göre, astronot Norişige Kanai (üstte solda), Twitter hesabından yaptığı paylaşımda UUİ’ye geldikten sonra 9 santimetre değil sadece 2 santimetre uzadığını belirterek, ölçümle ilgili bir hata olduğunu yazdı.
Kanai, "Twitter hesabımdan böyle yanlış bir paylaşımda bulunduğum için gerçekten çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.
'BİTKİ GİBİ 9 SANTİM UZAMIŞIM' DEMİŞTİ
Kanai dün Twitter’da "Herkese günaydın. Önemli bir haberim var. Uzaya geldikten sonra değişimleri görmek için vücut ölçümlerimiz yapıldı ve bu sürede sanki bir bitki gibi yaklaşık 9 santimetre uzamışım." mesajını paylaşmıştı.
YERÇEKİMSİZ ORTAMDA OMURGALAR UZAYABİLİYOR
Yerçekimsiz ortamda omurlar üzerinde baskı olmadığından insan omurgası uzayabiliyor.
Yusuf Cevahir