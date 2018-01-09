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Japon astronotun uzayda boyu 9 santimetre uzadı

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (UUİ) üç hafta geçiren Japon astronot yaklaşık 9 santimetre uzadığını açıkladı

Japon astronotun uzayda boyu 9 santimetre uzadı
BBC’nin haberine göre, astronot Norişige Kanai, Twitter hesabından "Herkese günaydın. Önemli bir haberim var. Uzaya geldikten sonra değişimleri görmek için vücut ölçümlerimiz yapıldı ve bu sürede sanki bir bitki gibi yaklaşık 9 santimetre uzamışım." mesajını paylaştı.


YERÇEKİMSİZ ORTAMDA OMURGALAR UZAYABİLİYOR


Kanai, "Haziranda Dünya’ya dönerken Soyuz uzay aracının koltuğuna sığıp sığmama konusunda endişeliyim." ifadelerini kullandı. Yerçekimsiz ortamda omurlar üzerinde baskı olmadığından insan omurgası genişleyip uzayabiliyor.

AA


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