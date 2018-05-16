Japon Bahçesi mezuniyet fotoğrafı için doğal stüdyoya dönüştü

Kırşehir’in Kaman İlçesi'nde bulunan Japon Bahçesi, Ahi Evran Üniversitesi ile yakın illerdeki üniversitelerden mezun olan öğrencilerin hatıra fotoğrafı çektirmek için tercih ettikleri mekan haline geldi.

Merkez Bağbaşı Yerleşkesi'nde düzenlenen mezuniyet töreninin ardından birçok öğrenci ve veli, hatıra fotoğrafı çektirmek için ilçeye bağlı Çağırkan köyündeki Japon Bahçesi'ne geldi. Çevre illerdeki üniversitelerin öğrencileri de hatıra fotoğrafı için burayı tercih etti.

Manzarası ve yeşil dokusuyla dikkati çeken Japon Bahçesi, Kırşehir ve çevre illerden mezun olan öğrenciler için mezuniyet fotoğraflarını çektirecekleri mekan haline dönüştü.

Kaman Meslek Yüksekokulu öğrencisi Afife Sümeyya Kayıklık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Buraya gelen arkadaşlarımız ve aileleri Japon Bahçesi'ni ziyaret ederek hem fotoğraf çektirdiler hem de doyasıya vakit geçirdiler." dedi.

Çiçekdağı ilçesinden oğlunun mezuniyeti için geldiğini belirten Mehmet Yalçın da Japon Bahçesi'ni gezdiklerini ve çok beğendiklerini kaydetti.

Oğlunun mezuniyeti için Kırıkkale’den geldiğini aktaran Enver Kılıç da "Kaman’da bulunan tarihi ve turistlik alanları duymuştum. Japon Bahçesi'ne daha önce gelmiştim. Burası gerçekten Kaman’a yakışan bir yer." diye konuştu.

Kaman MYO’dan mezun olduğunu belirten Cemal Tunçbilek de "Fotoğraf için Japon Bahçesini tercih ettik. Bu bahçenin Japonlar tarafından yapıldığını öğrendik. Japonlara ait tarihi dokular var. Fotoğraf çekimimizi tabiatta, doğal ortamda yapmayı tercih ettik. Fotoğraf çekimi için çok güzel bir mekan." ifadelerini kullandı.

AA