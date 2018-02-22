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Japon kripto para borsası ücretsiz Bitcoin sattı

Japonya´nın Zaif adlı kripto para borsası tarafından yapılan açıklamada, teknik bir aksaklık yüzünden bazı kullanıcıların sıfır yen karşılığından Bitcoin satın aldıkları duyuruldu

Japon kripto para borsası ücretsiz Bitcoin sattı
Kripto paralara kuşkuyla yaklaşan JPMorgan CEO´su Jamie Dimon´ın, 'Bitcoin´in bir değeri yok' açıklaması, bir Japon kripto para borsasında 18 dakika için gerçek oldu.


BİR KİŞİ PARASINI BORSADAN ÇEKTİ


Zaif’ten yapılan açıklamada, 16 Şubat tarihinde, bazı kullanıcıların, 18 dakika boyunca, sıfır yen karşılığında Bitcoin aldıklarının belirlendiği, satın alma işleminin ardından parasını borsadan çeken bir kullanıcı dışında bütün hesapların bakiyelerinin revize edildiği duyuruldu.

Yaşanan sorun nedeniyle özür dilenen açıklamada, şirketin bu hatayı yeniden yaşamamak için sistem geliştirme çalışmalarına ağırlık vereceği belirtildi.

DHA


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