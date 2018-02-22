Japon kripto para borsası ücretsiz Bitcoin sattı



BİR KİŞİ PARASINI BORSADAN ÇEKTİ

Haber Merkezi

Kripto paralara kuşkuyla yaklaşan´ın, 'Bitcoin´in bir değeri yok' açıklaması, bir Japon kripto para borsasında 18 dakika için gerçek oldu.Zaif’ten yapılan açıklamada, 16 Şubat tarihinde, bazı kullanıcıların, 18 dakika boyunca, sıfır yen karşılığında Bitcoin aldıklarının belirlendiği, satın alma işleminin ardından parasını borsadan çeken bir kullanıcı dışında bütün hesapların bakiyelerinin revize edildiği duyuruldu.Yaşanan sorun nedeniyle özür dilenen açıklamada, şirketin bu hatayı yeniden yaşamamak için sistem geliştirme çalışmalarına ağırlık vereceği belirtildi.DHA