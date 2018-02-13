Japon otomobil devleri Brexit’den etkilendiler

Adem Özdoğan

23 Haziran 2016’da Birleşik Krallık’ta yapıldı. Bu referandum ülkenin Avrupa Birliği üyeliği konusunda halkın nabzını ölçmek için yapılmıştı. Halkın kararı %ile AB’den ayrılmak oldu. Olası bir ayrılık durumu ise tüm ticaret dengelerini değiştirecek. Geçtiğimiz günlerde ise İngiltere’deki Japon otomobil üreticilerinin geleceği tartışma yarattı. Japonya’nın İngiltere büyükelçisi, İngiltere pazarında yer alan 19 büyük endüstri devi ile bir toplantı düzenledi. Bu endüstri devlerinin arasındagibi otomotiv üreticisi de yer alıyor.Büyükelçi Tsuruoka, toplantı da “İngiltere ve Avrupa Birliği arasındaki belirsizlikler Japon şirketlerin İngiltere’deki potansiyel yatırımlarına büyük bir engel teşkil ediyor. Bu belirsizliğin uzaması halinde sadece biz değil hiçbir şirket İngiltere’deki yatırımlarına devam edemez” dedi.Japon otomobil üreticileri, İngiltere’de binlerce işçiye istihdam sağlıyor. Ülkede sadece Nissan ve Honda’nın fabrikalarında çalışan 10.000 işçi mevcut. Ayrıca Toyota’nın Kuzey Galler’de yer alan fabrikasında her yıl yüz binlerce otomobil üretiliyor ve binlerce işçi istihdam ediliyor. Ülkede her yıl üretilen yüz binlerce otomobilin %80’i ise tüm dünyaya ihraç ediliyor. Bu İngiliz ekonomisinde hayati bir öneme sahip.