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Japon parasını uçuran açıklama

Japonya Merkez Bankası Başkanı Kuroda`nın sürpriz açıklaması yene hızlı kazanç getirdi

Japon parasını uçuran açıklama
Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kuroda, 2019 mali yılında parasal sıkılaşmaya gitmeyi düşündüklerini söyledi, yen hızla değer kazandı.
 
BusinessHT'nin haberine göre; dün 107'nin üzerindeyken ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik ve alüminyuma ek gümrük vergisi açıklayacağı haberiyle doların düşüşüne paralel gerileyen dolar/yen paritesi'nde düşüş Kuroda'nın bu açıklamasıyla hızlandı.
 
Şu sırada yen dolar karşısında yüzde 0,40 değer kazanıyor ve Dolar Endeksi'ni oluşturan para birimleri arasında dolara karşı en çok yükselen para birimi, parite 105,77'de.

Bu hafta yapıtğı bir açıklamada Kuroda, BoJ'un ancak enflasyon yüzde 2 civarında istikrar kazanırsa gevşemeye devam etmeyeceğini söylemişti.
 
Şubat ayının başında ise son dönemde ekonomiye dair iyimserleşmesine istinaden kendisine sorulan ilk faiz artırımının zamanlaması konusunda "Japonya'da enflasyon yüzde 1 bile değil." yanıtını vermişti.
 
Japonya'da enflasyon Aralık 2017'de yıllık yüzde 0,6'dayken Şubat'ta yüzde 1,4'e çıktı.
 
Kuroda'nın BoJ'un güvercin duruşunun tersinde yer alan açıklaması döviz piyasasında fiyatlamaya yansıyor. BoJ Başkanı'nın söylemi daha sonraki ifadelerinde de teyit edilirse Japonya'da enflasyonun hedefe ulaşacağına ikna olduğu tezini savunmak mümkün olacak.  
 
Ancak Kuroda'nın başkanlık geçmişi ekonomideki iyimser veriler karşısında olumlu açıklamalarını olumsuz açıklamalarla dengelediği "güvercin manevralarla" dolu olduğundan yeni açıklamaların önemi artmış durumda. 

 


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