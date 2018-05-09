Japon ressamlardan 3 dilde Ardahan kitabı



'SON DERECE VERİMLİ BİR ÇALIŞMA OLDU'

Senim Tanay

2017 yılının Nisan ayında Dünya Sanat Günü dolayısıyla Ardahan Üniversitesi (ARÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünün daveti üzerine kente gelen Japon ressamlar Hirato ve eşi Eiko Namba, kaldıkları sürede Ardahan ve Ardahan Üniversitesi (ARÜ) ile ilgili yaptıkları bazı çalışmaları kitap haline getirdi.ARÜ Rektörü Prof.Dr. Mehmet Biber’in de katkı vermesiyle ARÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Sıdıka Arlı’nın editörlüğünde tamamlanan kitap, Japonca, Türkçe ve İngilizce olarak üç dilde yayımlandı. Kitapta genellikle kentin tarihi ve turistik yerleri işlendi.Dr.Öğr. Üyesi Arlı, kitabın son derece önemli çalışmalar içerdiğini, üç dilde yayımlanmasının da ayrıca önemli olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:"Bizler Hiroşima Devlet Üniversitesi’nden Ressam Prof. Dr. Hirato Namba ve eşi ressam-müzisyen Eiko Namba’yı ’Dünya Sanat Günü’ etkinlikleri kapsamında üniversitemize davet ettik. Yapılan çalışmalarda 'Japon Ressamların Ardahan Üniversitesi Anıları’'adlı kitap çalışması gerçekleştirdi. Bugün bu kitabı aldık ve ilgililere dağıtımı gerçekleştirdik. Hem Ardahan hem de Ardahan Üniversitesi için son derece verimli bir çalışma oldu."Prof. Dr. Namba da Ardahan’ı çok sevdiğini belirterek "Doğası ve insanıyla farklı bir yer. Kitabın hazırlıkları bir yıl sürdü. Ardahan Üniversitesi ve Ardahan’ı tanıtan bir anı kitabı hazırladık. Kitapta resimlerimiz, fotoğraflarımız ve anılarımız var. Bizimle birlikte gözümüzden ve kalbimizden geçenleri kitabımızda bulabilirsiniz" dedi.