Yeme & İçme Etkinlik Kültür Sanat Sinema Doğa Seyahat Müzik Kitap

Japon ressamlardan 3 dilde Ardahan kitabı

2017 yılının nisan ayında "Dünya Sanat Günü" dolayısıyla Ardahan Üniversitesi’nin daveti üzerine kente gelen Japon ressamlar, şehir ve üniversite ile ilgili yaptıkları  alışmaları kitaplaştırdı. Kitap Japonca, Türkçe ve İngilizce olarak yayınlandı

09 Mayıs 2018, Çarşamba 12:25
Japon ressamlardan 3 dilde Ardahan kitabı
2017 yılının Nisan ayında Dünya Sanat Günü dolayısıyla Ardahan Üniversitesi (ARÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünün daveti üzerine kente gelen Japon ressamlar Hirato ve eşi Eiko Namba, kaldıkları sürede Ardahan ve Ardahan Üniversitesi (ARÜ) ile ilgili yaptıkları bazı çalışmaları kitap haline getirdi.

ARÜ Rektörü Prof.Dr. Mehmet Biber’in de katkı vermesiyle ARÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Sıdıka Arlı’nın editörlüğünde tamamlanan kitap, Japonca, Türkçe ve İngilizce olarak üç dilde yayımlandı. Kitapta genellikle kentin tarihi ve turistik yerleri işlendi.

Dr.Öğr. Üyesi Arlı, kitabın son derece önemli çalışmalar içerdiğini, üç dilde yayımlanmasının da ayrıca önemli olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:


'SON DERECE VERİMLİ BİR ÇALIŞMA OLDU'


"Bizler Hiroşima Devlet Üniversitesi’nden Ressam Prof. Dr. Hirato Namba ve eşi ressam-müzisyen Eiko Namba’yı ’Dünya Sanat Günü’ etkinlikleri kapsamında üniversitemize davet ettik. Yapılan çalışmalarda 'Japon Ressamların Ardahan Üniversitesi Anıları’'adlı kitap çalışması gerçekleştirdi. Bugün bu kitabı aldık ve ilgililere dağıtımı gerçekleştirdik. Hem Ardahan hem de Ardahan Üniversitesi için son derece verimli bir çalışma oldu."

Prof. Dr. Namba da Ardahan’ı çok sevdiğini belirterek "Doğası ve insanıyla farklı bir yer. Kitabın hazırlıkları bir yıl sürdü. Ardahan Üniversitesi ve Ardahan’ı tanıtan bir anı kitabı hazırladık. Kitapta resimlerimiz, fotoğraflarımız ve anılarımız var. Bizimle birlikte gözümüzden ve kalbimizden geçenleri kitabımızda bulabilirsiniz" dedi.

AA

 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Le Pain Quotidien Anneler Günü’nde anneleri unutmuyor

Le Pain Quotidien Anneler Günü’nde anneleri unutmuyor
Adanalı dağcılar Düldül'e tırmandı

Adanalı dağcılar Düldül'e tırmandı
Yayın dünyasından acı haber! Meltem Erkmen'in beyin ölümü gerçekleşti

Yayın dünyasından acı haber! Meltem Erkmen'in beyin ölümü gerçekleşti
Türkiye'nin pek bilinmeyen 14 güzelliği

Türkiye'nin pek bilinmeyen 14 güzelliği
İtecik lalesini koparana 48 bin lira ceza

İtecik lalesini koparana 48 bin lira ceza
Antalya'da sağanak yağmur caddeleri göle çevirdi

Antalya'da sağanak yağmur caddeleri göle çevirdi
Batman'da 2 ortaokul öğrencisi kayıp

Batman'da 2 ortaokul öğrencisi kayıp
Giresun'da görevli JÖH personeli Trabzon'da trafik kazasında hayatını kaybetti

Giresun'da görevli JÖH personeli Trabzon'da trafik kazasında hayatını kaybetti
Meteorolojiden üç ilçe için sağanak uyarısı

Meteorolojiden üç ilçe için sağanak uyarısı
Bursa'da su kesintisi (10 Mayıs 2018)

Bursa'da su kesintisi (10 Mayıs 2018)
Şehit gece bekçisi Kocatürk son yolculuğuna uğurlandı

Şehit gece bekçisi Kocatürk son yolculuğuna uğurlandı