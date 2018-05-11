Japon vekil: Bekar kadınlar devlete yük olur



JAPONYA'DA YAŞLILARIN YÜZDE 80'İNE ROBOTLAR BAKACAK

Can Hakman

'da iktidardakimilletvekili olan, kadınların birden fazla çocuk sahibi olması gerektiğini ve bekarlığı tercih eden kadınların ileride devlete devlete yük olacağını söylemesinin ardından cinsiyetçilik suçlamalarının hedefine oturdu. TBS News'in aktardığına göre partisinin bir toplantısında konuşan Kanji, düğünlerde konuşma yapması istendiğinde 'gelin damatı en az 3 çocuk yapmaya teşvik edici' ifadeler kullandığını anlattı.6 çocuğu ve 8 torunu olan Kenji, evlenmeyi istemediklerini söyleyen genç kadınlarla karşılaştığında, onlara 'evlenmezlerse çocuk sahibi olmayacaklarını ve kendilerini diğer insanların çocuklarının vergileriyle ödenen bir bakımevinde bulacaklarını' söylediğini aktardı.Bu arada kadın vekillerin kendisini 'cinsiyetçilikle' eleştirmesinin ardından önce sözlerini savunmayı tercih eden Kanji daha sonra bir açıklama yayınladı ve 'kadınlara saygısızlık etmek niyetinde olmadığını' dile getirdi.Resmi rakamlara göre 1 Nisan 2018 itibarıyla ülkedek 15 yaş altındaki çocuk sayısı 15.53 milyon. Bu da sayıda geçen seneye göre 170 binlik bir düşüş olduğu anlamına geliyor.Ayrıca'da geçen yıl 941.000 çocuk dünyaya gelmiş, bu sayı da 1899'dan beri en düşüğü olarak kayıtlara geçmişti.Ülkede doğum oranları, bütün teşviklere ve finansal desteklere rağmen düşük kalmaya devam ediyor.Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre 40 milyon ya da daha fazla nüfusu olan 32 ülke arasında Japonya, toplam nüfus içinde çocukların yüzdesi bakımından en düşük sırada (yüzde 12.3) yer alıyor.Öte yandan Kanji, kadınların toplumdaki birincil rolünün çocuk doğurmak olduğunu düşünen ilk Japon politikacı değil. 2007'de dönemin sağlık bakanı Hakuo Yanagisawa, kadınları 'doğum yapan makinalar' olarak tanımlanmış ve doğum oranını yükseltmenin bir kamu görevi olduğunu söylemişti.