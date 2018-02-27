Japonya 7. istihbarat uydusunu uzaya fırlattı

Nazlı Erdol

'nın 7. istihbarat uydusunun planlandığı gibi yörüngeye bırakıldığı belirtildi.Japon hükümeti optik ve radar donanımlı yörünge keşif araçlarından oluşan istihbarat uydularının sayısını 10'a çıkarmayı hedefliyor.Radar donanımlı uydular atmosferdeki hava koşullarından etkilenmeden, gece ve bulutlu havalarda da dünyadan görüntü alabilirken, optik donanımlı olanlar yalnızca insan gözünün gördüğü şekilde görüntü topluyor.doğal afetler dışında söz konusu uydulardan alınan görüntüleri kamuoyuna açıklamıyor. Afet durumunda ise görüntüler uyduların görüntü kaydetme kapasitesini ele vermemek için çözünürlükleri düşürülerek paylaşılıyor.