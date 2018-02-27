Japonya 7. istihbarat uydusunu uzaya fırlattı

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, Japonya Uzay Araştırma Ajansı JAXA ve Mitsubishi'ni ortak üretimi olan uydu, H-2A tipi bir rokete bağlı olarak, ülkenin güneyindeki Tanegaşima Uzay Merkezi'nden fırlatıldı

Japonya 7. istihbarat uydusunu uzaya fırlattı
Japonya'nın 7. istihbarat uydusunun planlandığı gibi yörüngeye bırakıldığı belirtildi.

Japon hükümeti optik ve radar donanımlı yörünge keşif araçlarından oluşan istihbarat uydularının sayısını 10'a çıkarmayı hedefliyor.

Radar donanımlı uydular atmosferdeki hava koşullarından etkilenmeden, gece ve bulutlu havalarda da dünyadan görüntü alabilirken, optik donanımlı olanlar yalnızca insan gözünün gördüğü şekilde görüntü topluyor.

Japon hükümeti doğal afetler dışında söz konusu uydulardan alınan görüntüleri kamuoyuna açıklamıyor. Afet durumunda ise görüntüler uyduların görüntü kaydetme kapasitesini ele vermemek için çözünürlükleri düşürülerek paylaşılıyor.
 


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