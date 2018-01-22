Japonya'da 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana bir ilk

Daha önce yanlışlıkla 'Kuzey Kore'den balistik füze atıldığı yönünde 'yanlış alarm' veren Japonya bu kez 2. Dünya Savaşı sonrası ilk kez 'askeri saldırı karşısında tahliye tatbikatı' gerçekleştirdi

Japonya'da 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana bir ilk
Kuzey Kore'nin nükleer ve balistik füze programı nedeniyle Kore Yarımadası'nda gerginlik devam ederken Japonya 2. Dünya Savaşı'ndan beri ilk kez 'bir askeri saldırıya karşı tahliye tatbikatı' yaptı.
 

'FÜZE FIRLATILDIĞININ BİLGİSİNİ ALDIK, LÜTFEN SAKİNCE YERALTINA YA DA BİNALARA GİRİN'


Tokyo'daki bir eğlence parkında yapılan tatbikatta hoparlörden 'Bir füze fırlatıldığının bilgisini aldık. Lütfen sakince yeraltına ya da bir binanın içine gidin" anonsları yapıldı.

Bir park çalışanı 'Füze fırlatıldı' şeklinde bağırarak gönüllüleri yönlendirirken, yaklaşık 250 Tokyo sakini ve ofis çalışanı da yakınlarda bulunan güçlendirilmiş beton binalara ve bir metro istasyonuna tahliye edildi.

​Birkaç dakika sonra da hoparlörden 2. bir anons duyuldu: "Füze (üzerimizden) geçti. Füze büyük olasılıkla Kanto (Tokyo çevresi) üzerinden Pasifik Okyanusu'na doğru uçuyor."

Deprem bölgesinde yaşadıkları için Japonlar doğal afetler ve yangınlar konusunda yapılan tahliye tatbikatlarına alışkın. Her yıl okullarda ve iş yerlerinde düzenli olarak tatbikatlar yapılıyor.

Ancak Tokyo'ya yönelik olası bir füze saldırısı nedeniyle yapılan tahliye tatbikatının alışılmamış bir uygulama olduğu belirtiliyor.

AFP'ye konuşan ve tahliye sırasında bir tren istasyonunda bulunan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Shota Matsuşima "Tatbikat hiçbir şey olmamasından iyidir ancak aynı zamanda Kuzey'den füze saldırısı olmaması için dua ediyorum" dedi.

19 yaşındaki öğrenci Kana Okakuni de "Önlem almak iyidir, tıpkı deprem tatbikatları gibi" dedi.
 

JAPONYA'DAKİ ERKEN UYARI SİSTEMİNE ELEŞTİRİLER


Tatbikat Pyongyang'ın gelecek ay yapılacak Kış Olimpiyatları için Güney Kore'ye sporcu ve diğer yetkililerden oluşan heyetini gönderme kararına rağman bölgede tansiyonun sürdüğü bir atmosferde gerçekleşti.

Pyongyang daha önce ABD müttefiki Japonya'yı 'küle çevirmek' ve 'denize batırmakla' tehdit emişti. Geçen sene Kuzey Kore'nin fırlattığı 2 balistik füze Japonya üzerinden geçmiş, Japonya açıklarına düşen diğer balistik füzeler de ülke genelinde öfke ve panik yaratmıştı.

Kuzey Kore füze denemeleri yaptığı zaman Japonya'daki erken uyarı sistemi vatandaşları cep telefonu mesajları ve sokaklardaki hoparlörler vasıtasıyla uyarıyor. Ancak birçok kişi bu sistemin işe yaramaz olduğunu zira tahliye için çok az süre olduğunu ve olası bir nükleer saldırıya direnebilecek çok az tesis bulunduğunu işaret ediyor.

Geçen hafta Japonya kamu yayıncısı NHK hatalı oalrak Kuzey Kore'den balistik füze atılığı yönünde bir uyarı geçmiş ve tahliye uyarısı yapmış ancak birkaç dakika sonra uyarının asılsız olduğunu duyurarak özür dilemişti.
 

PROTESTO EYLEMİ DE YAPILDI


Son tatbikat nedeniyle Tokyo'da protesto eylemi de yapıldı.

Protestoya katılan onlarca eylemciden biri olan 77 yaşındaki eski ilkokul öğretmeni Ikie Kamioka "Bu tatbikata katılmak istemiyorum. Savaşı yücelttiği için tatbikata karşıyım" dedi.

Kamioka "Savaş çıkarsa hayatta kalamazsınız. Nükleer bir savaş her şeyi yok eder" dedi.


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