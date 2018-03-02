Japonya’da 5,2 büyüklüğünde deprem

Japonya’nın güneyinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Japonya’da 5,2 büyüklüğünde deprem
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün, ülkenin güneyinde yer alan Ishigaki Adası’nın 45 kilometre güneybatısı olduğunu  açıkladı.

TSUNAMİ UYARISI YAPILMADI      

 
Yerin 20,6 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı nedeniyle ölen  ya da yaralanan olup olmadığına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı. 

Deprem sonrası tsunami uyarısı yapılmadı.

Kyodo ajansının Japonya Meteoroloji Ajansı’na dayandırdığı haberde de Okinawa bölgesinde yer alan Iriomote Adası yakınlarında 5,7 büyüklüğünde deprem  meydana geldiği bildirildi. 

ANKARA(AA)


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