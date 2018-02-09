Japonya'da Armani marka ilkokul üniforması tartışması



VELİLER TEPKİLİ

TARTIŞMA PARLAMENTOYA TAŞINDI

Nazlı Erdol

Tokyo'nun lüks Ginza semtinde bulunan'nun ünlü İtalyan markası Giorigo Armani imzalı üniformalara geçeceğini açıklaması ülkede tartışma yarattı.Okul nisandan itibaren tüm aksesuarlarıyla birlikte yaklaşık 750 dolar (80.000 yen) tutan yeni üniforma setine geçeceğini ancak yeni üniformaların zorunlu olmadığını açıkladı.Armani marka üniformalar mevcut üniformadan tam 3 kat daha pahalı.Okul yeni üniforma kararını duyururken 150 yıllık okulun lükssemtine olan bağını güçlendireceğini savundu. Zira okul ile'dakimağazası arasındaki mesafe sadece 200 metre.Ancak karara muhalefet edenler ailelerin üniformayı çocuklarının dışlanmasını istemedikleri için satın almak zorunda kalacağını vurguluyor.haber ajansının duyurduğuna göre okul yönetimi velilerden bir dizi şikayet almış durumda. Veliler karar konusunda kendilerinin ve çocukaların fikirlerinin alınmamış olmasına tepkili.Ulusal televizyon NHK'ya konuşan adını açıklamak istemeyen bir veli "Bu gelenek ya da özel tasarım markalarla ilgi değil. Yetkililer çocukları düşünmeliydi ve yapılan görüşmelerden sonra bir karara varmalıydı" dedi.üzerinde yorum yapan bir başka öfkeli yorumcu ise "Bu saçmalık, çocukların vücut ölçüleri değişir" ifadelerini kullandı.Muhalefet milletvekillerindenkonuyu Japonya parlamentosundaki bir oturumda açtı.Tareda farklı arkaplanlardan gelen öğrencilerin bulunduğu okulda böylesine pahalı bir üniformaya geçilmesinin arkasındaki mantığı sorgularken, özel tasarım takım elbiseler giymesiyle tanınan Finans Bakanıda konu hakkında yorum yaptı.Aso "Bir ilkokul çocuğu için pahalı. Sadece tek bir çocuk bile bunu alamazsa bu sorun olur" dedi.