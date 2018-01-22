Japonya İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk defa Tokyo'da tatbikat yaptı



LÜTFEN SAKİNCE YER ALTINA GİDİNİZ

Can Hakman

'nin nükleer füze denemeleri ile bölgede yükselen tansiyon Japonya'yı harekete geçirdi.Yükselen tehlike çanları ile birlikte'ndan bu yana’da ilk defa tahliye tatbikatı yapıldı.Haber 7'nin haberine göre eğlence parkında yapılan tatbikatta hoparlörlerden "Füze fırlatıldığı bilgisini aldık, lütfen sakince bir binanın içine ya da yer altına gidiniz" uyarısı yapıldı.Ancak kimi Japonlar nükleer füzeden kaçmanın imkanı olmadığını, bu yüzden tatbikaların yersiz olduğunu savunuyor.