Japonya İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk defa Tokyo'da tatbikat yaptı

Kuzey Kore
'nin nükleer füze denemeleri ile bölgede yükselen tansiyon Japonya'yı harekete geçirdi.
Yükselen tehlike çanları ile birlikte Japonya
, 2. Dünya Savaşı
'ndan bu yana Tokyo
’da ilk defa tahliye tatbikatı yapıldı.
LÜTFEN SAKİNCE YER ALTINA GİDİNİZ
Haber 7'nin haberine göre eğlence parkında yapılan tatbikatta hoparlörlerden "Füze fırlatıldığı bilgisini aldık, lütfen sakince bir binanın içine ya da yer altına gidiniz" uyarısı yapıldı.
Ancak kimi Japonlar nükleer füzeden kaçmanın imkanı olmadığını, bu yüzden tatbikaların yersiz olduğunu savunuyor.
Can Hakman