Japonya ile Çin arasında Doğu Çin Denizi anlaşmazlığı

Japon haber ajansı Kyodo'nun haberine göre konu, Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kano'nun Çinli mevkidaşı Vang Yi ile Singapur'da düzenlenen Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi sırasında yaptığı görüşmede gündeme geldi.

Kano, yaklaşık yarım saat süren görüşmede Vang'a, Çin'in Doğu Çin Denizi'nde Japonya'nın kontrolündeki ihtilaflı takımadalar çevresinde savaş gemileri bulundurmasından ve bölgede bağımsız enerji projeleri geliştirmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

"İLİŞKİLER GELİŞME RAYINA OTURAMAZ"

Vang'ın Pekin yönetiminin bu konuda farklı bir duruşu olduğunu belirtmesi üzerine Kano, Doğu Çin Denizi'ndeki egemenlik ihtilaflarının çözümünde somut ilerleme kaydedilememesi halinde "ikili ilişkilerin gelişme rayına oturamayacağını" ifade etti.

Haberde, Japon makamlarının Pekin yönetimini Doğu Çin Denizi'nde doğalgaz ve petrol arama çalılmalarına son vermesi konusunda daha önce de uyardığı aktarıldı.

İki ülke 2008'de bölgede ortak doğalgaz projeleri geliştirmek üzere ikili antlaşma yapmıştı.

Doğu Çin Denizi’nde Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı, 5 ada ve 3 kayalıktan oluşan, kimsenin yaşamadığı takımadalar, iki ülke arasında uzun süredir egemenlik tartışmalarına neden oluyor.

Çin ve Japonya arasındaki gerilim, 2012'de Tokyo yönetiminin söz konusu takımadaları "kamulaştırdığını" açıklamasının ardından tırmanmıştı. Japonya, takımadaların kendi kara suları içinde bulunduğunu ileri sürüyor ve adaların bulunduğu bölgeye gözetleme gemileri gönderen Çin'i, kara sularını ihlal etmekle suçluyor. Adalar yakınlarında devriye gezen Japon ve Çin gemileri, sık sık birbirlerine uyarı gönderiyor.

AA