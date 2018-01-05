Japonya Kuzey Kore’ye baskıyı artıracak

Nazlı Erdol

Hükümet Sözcüsü Yoşihide Suga, Kuzey Kore’nin nükleer ve füze programını terk etmesi yönünde baskıyı artırmak için gerekenlerin yapılacağını açıkladı.Hükümet Sözcüsü Suga, düzenlediği basın toplantısında Güney ve Kuzey Kore’nin 9 Ocak’ta görüşmek için anlaşmasına ilişkin, ülkesinin Pyongyang yönetimine nükleer ve füze programını bırakması için baskısını sürdüreceğini açıkladı.Japonya’nınveyönetimi ile yakın temasta olduğunu vurgulayan Suga, bu konudaveile de iş birliği dahil "gereken adımları” atarakyönetimi üzerinde baskıyı artıracaklarını kaydetti.Birleşme Bakanlığı Sözcüsü Baik Tae-hyun de bugün düzenlediği basın toplantısındayönetiminin Seul yönetimine, 9 Ocak'ta görüşme teklifini kabul ettiğini bildirdiğini açıklamıştı.İki ülke arasında en son Aralık 2015'te yapılan görüşmenin ardından ilk olma özelliğini taşıyacak görüşmenin ana gündem maddelerini, ilişkilerin nasıl ilerletileceği ve çalışma gruplarının düzeyinin belirlenmesinin oluşturacağını kaydeden Sözcü Baik, Kuzey Kore tarafının gelecek ay düzenlenecek 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'na katılımının da görüşmede ele alınacağını dile getirmişti.ile Güney Kore arasında’un yılbaşı mesajı ile başlayan süreçte, iki taraf görüşme yönünde karşılıklı olumlu mesajlar paylaşmış, bunun akabinde dün iki ülke Şubat 2016’da kapatılan sınırdakiköyündeki iletişim hattı üzerinden yeniden irtibat kurmuştu.