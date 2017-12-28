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Japonya nükleerden vazgeçmiyor

Japonya'da 2011'de yaşanan Fukuşima kazasının ardından ticari ömrü tamamlanmış nükleer santraller devre dışı bırakılarak yerlerine ileri teknolojiye sahip santraller inşa ediliyor

Japonya nükleerden vazgeçmiyor
Japonya'da 6 yıl önce yaşanan nükleer kazanın ardından 2012'de kurulan Nükleer Düzenleme Kurumu (NRA), nükleer enerji santrallerinin inşaat ve işletme izinlerinde, santrallere güvenlik ve emniyet seviyelerini yükseltecek yeni standartlar getirdi.

NRA'nın bu kararı doğrultusunda yenilenme ve modernizasyonu ekonomik açıdan uygun olmayan santraller kapatılarak yerine üçüncü nesil ileri teknolojiye sahip santraller açılıyor. Bu kapsamda Japonya'da bulunan 60 nükleer reaktörden 15'i için kapatma kararı alınırken, işletmeye devam etmek amacıyla NRA'ya başvuran 14 reaktörün çalışmasına onay verildi. Çalışma izni verilen 14 reaktörden toplam 3 bin 520 megavata sahip 4 reaktör işletmeye alınırken kalan 10 santral henüz devreye girmedi.
 

Denetleme süreci devam ediyor


Ülkedeki 12 nükleer reaktörün denetlenme süreci ise devam ediyor. Söz konusu reaktörlerden yeterli kriterleri karşılayanlar faaliyete geçirilecek. Geriye kalan 19 reaktör için üretim lisansı başvurusunda bulunmadı.

Tokyo'ya 450 kilometre uzaklıkta bulunan 2 reaktöre sahip Tsuruga Nükleer Enerji Santrali de yenileme çalışmalarına hız veren santraller arasında yer alıyor.
 

"Tsuruga-1 Fukuşima'daki teknolojiye sahip"


Japon Atomic Power Company'nin işlettiği santralin Genel Müdür Yardımcısı Atsushi Tatematsu, NRA'nın yeni düzenlemeleri kapsamında santralde çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Santralin 357 megavat kapasiteye sahip Tsuruga-1 adlı reaktörünün güvenlik ve emniyet seviyelerine uygun olmadığı ifade eden Tatematsu, "Tsuruga-1 Fukuşima'daki reaktörle aynı teknolojiye sahip. Santral 1970 yılında ticari olarak işletmeye alındı. Fukuşima kazasının ardından reaktörün güvenlik seviyesinin yükseltilmesi kararlaştırıldı fakat NRA kriterlerine göre yapılması gereken güvenlik ve emniyet bakım masrafları ticari olarak karlı görülmedi ve kapatma kararı alındı." dedi.

Şirketin yeni nesil son teknolojiye sahip her biri bin 538 megavat kapasiteli Tsuruga-3 ve Tsuruga-4 adlı iki nükleer reaktör daha inşa edeceğini aktaran Tatematsu, "İnşaat çalışmaları kapsamında santrallerin deniz suru, saha ıslahı, hafriyat çalışmaları tamamlandı. " şeklinde konuştu.

Japonya'nın kuzeydoğusunda 11 Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında oluşan Tsunami, Fukuşima Daiichi nükleer santralinde kazaya yol açmıştı. Olay sonrası ülkede 50 nükleer reaktörün faaliyeti durdurulmuştu.

AA
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