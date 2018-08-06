Bangkok Post'un haberine göre, Nişitokyo kentinde Tanaşi İlkokulunda inşaat için yapılan kazıda bin 400 kadar ateşli silah ve bin 200 kılıç çıkarıldı.

El bombası, kurşun ve topları da içeren cephaneliğin buraya 1945 yılında 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin ardından gömülmüş olabileceği belirtildi.

Japonya'da yerleşim birimlerinde patlamamış bomba ve silahlara sıklıkla rastlanırken, bir defada bu kadar yüksek sayıda silahın ele geçirilmesinin nadiren karşılaşılan bir durum olduğu ifade ediliyor.

AA