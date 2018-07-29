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Japonya’da tayfun nedeniyle en az 24 kişi yaralandı

Japonya’da etkili olan tayfun nedeniyle en az 24 kişi yaralandı

29 Temmuz 2018, Pazar 18:32
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Japonya'nın batısında etkisini gösteren şiddetli tayfun, en az 24 kişinin yaralanmasına yol açtı.

Hızı saatte 180 kilometreye ulaşan tayfunun enerji nakil hatlarına zarar vermesi sonucu 150 bin ev elektriksiz kaldı.

SEL VE HEYELAN İHTİMALİ

Tayfunun etkilediği bölgelerdeki binlerce kişi güvenli yerlere tahliye edildi. Bölgede heyelan, sel ve yüksek dalgaların olması ihtimaline karşı, halktan ve kurumlardan hazır olunması istendi.

300'DEN FAZLA UÇAK SEFERİ İPTAL EDİLDİ

Tayfun hava yolu ulaşımını da olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle 300’den fazla uçak seferinin iptal edildiği kaydedildi.

200'DEN FAZLA İNSAN HAYATINI KAYBETMİŞTİ

İki hafta önce ülkenin batısındaki 31 eyalette şiddetli yağışlar nedeniyle seller ve toprak kayması meydana gelmiş, 200’den fazla insan hayatını kaybetmişti.

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