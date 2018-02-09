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Jarrod Bannister evinde ölü bulundu

Avustralya'nın en ünlü sporcularından kabul edilen Jarrod Bannister, evinde ölü bulundu. Ölüm nedeni belirlenemeyen Jarrod Bannister, 33 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Jarrod Bannister evinde ölü bulundu
Avustralyalı ciritçi Jarrod Bannister, 33 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Avustralya Atletizm Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, antrenmanlarını Hollanda'da sürdüren Bannister'in evinde ölü bulunduğu belirtildi.
 

ÖLÜM NEDENİ HENÜZ BELLİ DEĞİL


Açıklamada, ölüm nedeni henüz belirlenemeyen 33 yaşındaki sporcunun ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileğinde bulunuldu. 

2010 Commonwealth Oyunları'nda altın madalya kazanan ve ülkesini olimpiyatlarda iki kez temsil eden Jarrod Bannister, 89,02 metrelik derecesiyle Avustralya rekorunu kırmıştı.


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