Jarrod Bannister evinde ölü bulundu

ÖLÜM NEDENİ HENÜZ BELLİ DEĞİL

Erdinç Şahin

Avustralyalı ciritçi, 33 yaşında hayata gözlerini yumdu.'ndan yapılan açıklamada, antrenmanlarını Hollanda'da sürdüren Bannister'in evinde ölü bulunduğu belirtildi.Açıklamada, ölüm nedeni henüz belirlenemeyen 33 yaşındaki sporcunun ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileğinde bulunuldu.2010 Commonwealth Oyunları'nda altın madalya kazanan ve ülkesini olimpiyatlarda iki kez temsil eden Jarrod Bannister, 89,02 metrelik derecesiyle Avustralya rekorunu kırmıştı.