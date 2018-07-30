Jason Denayer resti çekti!

Son üç sezonda iki kez Galatasaray’a kiralık olarak gelen Jason Denayer yeniden Sarı-Kırmızılı formayı giymek adına elinden geleni yapıyor... Belçikalı oyuncu Manchester City’ye geri dönerken İngiliz ekibinin ABD kampının kadrosuna da dahil edildi. İlk etapta Manchester temsilcisi, oyuncuyu satmayı ya da kiralamayı düşünmediklerini açıklarken Premier Lig’de transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kalınca planları da değişti.

SON KARAR PEP’İN!

Daha önce satmak istemedikleri Denayer için 10 milyon Euro bonservis bedeli belirleyen Manchester City, oyuncunun kiralık ayrılmasının söz konusu olmadığını iletti. Bu rakamı vermelerinin imkansız olduğunu Denayer’e ve menajeri aracılığı ile Manchester City’ye ileten G.Saray ise beklemeye geçti. Ada’da bu yıl değişen planlama ile birlikte 9 Ağustos’ta transfer dönemine de nokta koyulacak.

Bu sürenin yaklaşması ile birlikte de G.Saray, Jason Denayer üzerinden bu transferle ilgili operasyonu da yürütme kararı aldı. Teknik direktör Fatih Terim’in ısrarla istediği 23 yaşındaki oyuncu kulübüne G.Saray’a gitmek istediğini iletirken kiralık olarak gitmenin de sorun olmayacağını yineledi. Bu sözlerin ardından Denayer beklemeye geçerken sosyal medya hesabına da aslan fotoğrafı koyarak herkese mesajını verdi. İngiliz ekibi Denayer için transferin son gününe kadar bekleme kararı alırken oyuncunun geleceği ile ilgili son kararı da menajer Pep Guardiola’nın vereceği öğrenildi.

TEKLİFLERİ REDDEDİYOR

Manchester City yönetimi, Belçikalı oyuncuyu öncelikle Premier Lig sonrasında ise İspanya, İtalya veya Almanya’da bir takıma kiralamak istiyor.

Şu ana kadar bu liglerden istenen teklifleri alamayan İngilizler Fransa, Hollanda ve Belçika kulüplerine de kapıyı açmış durumda.

Ancak burada kilit nokta ise Jason Denayer’in sadece Galatasaray’ı istemesi. Şampiyonlar Ligi ve teknik direktör Fatih Terim faktörü nedeniyle İstanbul’a dönmek isteyen 23 yaşındaki oyuncu gelen teklifleri de kabul etmiyor

ASLAN'IN TEKLİFİ 550 BİN EURO

Geçtiğimiz sezon Denayer’i toplamda 550 bin Euro kiralama bedeli ile kadrosuna katan Aslan, Manchester City yönetimine yine aynı teklifi yaptı. UEFA anlaşması nedeniyle oyuncunun bonservisini almalarının mümkün olmadığını da vurgulayan G.Saray, satın alma opsiyonu koyulması durumunda sezon sonunda bunun değerlendireceklerini de vurguladı. G.Saray’ın Denayer’e yaptığı teklif de aynı geçtiğimiz sezon olduğu gibi yıllık 1 milyon 359 bin Euro ve puan başına 4 bin Euro olacak.

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