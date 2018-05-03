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Javi Martinez'den Sven Ulreich'a şok mesaj!

Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Real Madrid'le oynadıkları maçta yaptığı hatayla gündeme gelen Bayern Münih'in kalecisi Sven Ulreich'a Javi Martinez'den ilginç bir destek geldi.

Javi Martinez'den Sven Ulreich'a şok mesaj!
Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'in kendi evinde Bayern Münih'i ağırladığı yarı final rövanş karşılaşması 2-2 sona ermiş ve İspanyol devi bir kez daha finalin yolunu tutmuştu.

Karşılaşma sırasında yaptığı büyük hatayla Karim Benzema'nın attığı 2. gole engel olamayan ve Bayern'in turu kaybetmesinde en önemli etkenlerden biri olan Sven Ulreich ise mücadelenin ardından Instagram hesabından bir özür mesajı yayımlamıştı.

Ulreich'in özür mesajına takım arkadaşı Javi Martinez ise çok ilginç bir yorum yaptı. Martinez, Alman file bekçisini teselli etmek için yazdığı mesajda "Ulle, bu zamana kadar g..ümüzü çok kurtardın." ifadelerini kullandı.


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