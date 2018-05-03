Javi Martinez'den Sven Ulreich'a şok mesaj!

Erdinç Şahin

'nde'in kendi evinde'i ağırladığı yarı final rövanş karşılaşmasısona ermiş ve İspanyol devi bir kez daha finalin yolunu tutmuştu.Karşılaşma sırasında yaptığı büyük hatayla'nın attığı 2. gole engel olamayan ve Bayern'in turu kaybetmesinde en önemli etkenlerden biri olanise mücadelenin ardından Instagram hesabından bir özür mesajı yayımlamıştı.Ulreich'in özür mesajına takım arkadaşıise çok ilginç bir yorum yaptı. Martinez, Alman file bekçisini teselli etmek için yazdığı mesajda "" ifadelerini kullandı.