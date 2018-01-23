Javier Hernandez’in menajerinden Beşiktaş açıklaması

"OYNAYABİLECEĞİ BİR TAKIM İSTİYOR"

Erdinç Şahin

takımlarındanforması giyen vetransfer listesindekimenajerinden açıklama geldi.’ın takımda düşünmediği Meksikalı forvet,’nda yer alabilmek için oynayabileceği bir takıma gitmeyi planlıyor.Transfer görüşmeleri hakkında Fox Sports’a konuşan menajer Eduardo Hernandez,ifadelerini kullandı.Beşiktaş’ın ilgisinin doğru olduğunu söyleyen Hernandez, herhangi bir anlaşma yapılmadığını transferin kesinlik kazanması için West Ham United cephesinin de onayının gerektiğini sözlerine ekledi.Sezon başında Bayer Leverkusen’den 16 milyon pound’a transfer edilen 29 yaşındaki forvet, ligde forma giydiği 18 maçta 5 gol atma başarısı gösterdi.Meksikalı yıldız Manchester United ve Real Madrid gibi takımlarda da forma giydi.