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Javier Hernandez’in menajerinden Beşiktaş açıklaması

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın transfer etmek istediği 29 yaşındaki Meksikalı forvet Javier Hernandez'in menajeri, yıldız futbolcunun geleceği hakkında önemli açıklamalar yaptı.

Javier Hernandez’in menajerinden Beşiktaş açıklaması
İngiltere Premier Lig takımlarından West Ham United forması giyen ve Beşiktaş’ın transfer listesindeki Javier Hernandez’in menajerinden açıklama geldi.

Teknik Direktör David Moyes’ın takımda düşünmediği Meksikalı forvet, 2018 Dünya Kupası’nda yer alabilmek için oynayabileceği bir takıma gitmeyi planlıyor.
 

"OYNAYABİLECEĞİ BİR TAKIM İSTİYOR"


Transfer görüşmeleri hakkında Fox Sports’a konuşan menajer Eduardo Hernandez, “Birçok kulüp onunla ilgileniyor. Herkes onun ne kadar profesyonel bir oyuncu olduğunu biliyor. İlk hedefimiz Hernandez’in fazla forma şansı bulabileceği bir takıma gitmesi”ifadelerini kullandı.

Beşiktaş’ın ilgisinin doğru olduğunu söyleyen Hernandez, herhangi bir anlaşma yapılmadığını transferin kesinlik kazanması için West Ham United cephesinin de onayının gerektiğini sözlerine ekledi.

Sezon başında Bayer Leverkusen’den 16 milyon pound’a transfer edilen 29 yaşındaki forvet, ligde forma giydiği 18 maçta 5 gol atma başarısı gösterdi.

Meksikalı yıldız Manchester United ve Real Madrid gibi takımlarda da forma giydi.


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