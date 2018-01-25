Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Javier Mascherano, Barcelona'ya veda etti

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona, Arjantinli futbolcu Javier Mascherano için veda töreni düzenledi

Javier Mascherano, Barcelona'ya veda etti
Barcelona Kulübünün internet sitesinden canlı yayınlanan törende,  duygusal bir konuşma yapan 33 yaşındaki futbolcu, gözyaşlarını zor tuttu.


'KENDİM OLMAYA ÇALIŞTIM'


1899 Oditoryumu'nda Barcelona ile kazandığı 18 kupanın sergilendiği  platformun yanında veda konuşması yapan Mascherano, "Hiçbir zaman rol model olmak  istemedim. Basitçe kendim olmaya çalıştım. Buraya 7,5 yıl önce bir rüyayı  yaşamaya geldim.


'RÜYA BİTTİ'


Ama şimdi uyanma zamanı, rüya bitti. Barça'da oynamanın en zor  yanı bir gün gitmek zorunda olmak. Hayal edebileceğimden çok daha uzun sürdü ama  hoşça kal deme vakti geldi." ifadelerini kullandı.

Törende, Barcelona Kulübü Başkanı Josep Maria Bartomeu, Arjantinli  oyuncunun takım arkadaşları, eski Barcelona futbolcuları Eric Abidal ve Carles  Puyol da yer aldı.

Katalan ekibinde 334 maçta forma giyip bir gol kaydeden Mascherano,  Çin Süper Ligi ekiplerinden Hebei Fortune takımına transfer oldu.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Fenerbahçe'de Skrtel şoku

Fenerbahçe'de Skrtel şoku
Orlando City Larin için 4 milyon euro istiyor

Orlando City Larin için 4 milyon euro istiyor
Adana Demirspor'un lisans sorunu çözüldü

Adana Demirspor'un lisans sorunu çözüldü
Manchester United Mourinho'nun sözleşmesini uzattı

Manchester United Mourinho'nun sözleşmesini uzattı
PFDK'den 7 Süper Lig kulübüne ceza

PFDK'den 7 Süper Lig kulübüne ceza
Beşiktaş Tolgay Arslan'ın sözleşmesini uzattı

Beşiktaş Tolgay Arslan'ın sözleşmesini uzattı
Alanyaspor Filipe Augusto'yu transfer etti

Alanyaspor Filipe Augusto'yu transfer etti
Vagner Love Beşiktaş'ta (Vagner Love kimdir?)

Vagner Love Beşiktaş'ta (Vagner Love kimdir?)
Son dakika! Vagner Love antrenmana çıkmadı

Son dakika! Vagner Love antrenmana çıkmadı
Güney Kore Futbol Milli Takımı Serik'te kampa girdi

Güney Kore Futbol Milli Takımı Serik'te kampa girdi
Antalyaspor, Akhisar hazırlıklarını sürdürdü

Antalyaspor, Akhisar hazırlıklarını sürdürdü