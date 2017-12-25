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Javier Pastore Serie A yolcusu

Hakkında Paris Saint Germain'den ayrılacağına yönelik pek çok haber çıkan Javier Pastore, ülkesinde yayım yapan bir gazeteye konuştu. Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Arjantinli orta saha, başka bir Avrupa deviyle görüştüklerini doğruladı.

Javier Pastore Serie A yolcusu
Paris Saint Germain'den ayrılacağı konuşulan Javier Pastore, ara transfer dönemiyle ilgili ülkesinde yayım yapan bir gazeteye özel açıklamalarda bulundu.

Son olarak Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Arjantinli orta saha, geleceği hakkında ilk kez bu kadar net konuşurken Serie A devi Inter'le görüştüklerini doğruladı.
 

PASTORE İTALYA'YI İSTİYOR


İtalya'ya dönmeyi çok istediğini söyleyen Pastore, bununla birlikte görüşmelerin sürdüğünü ve henüz herhangi bir anlaşmanın olmadığını belirtti.

Öte yandan tıpkı PSG gibi Inter'in de UEFA'nın finansal fair play kıskacında olması, transferin önündeki en ciddi engel olarak göze çarpıyor.
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