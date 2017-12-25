Javier Pastore Serie A yolcusu

Paris Saint Germain
'den ayrılacağı konuşulan Javier Pastore
, ara transfer dönemiyle ilgili ülkesinde yayım yapan bir gazeteye özel açıklamalarda bulundu.
Son olarak Fenerbahçe
'nin de gündemine gelen Arjantinli orta saha, geleceği hakkında ilk kez bu kadar net konuşurken Serie A
devi Inter
'le görüştüklerini doğruladı.
PASTORE İTALYA'YI İSTİYOR
İtalya'ya dönmeyi çok istediğini söyleyen Pastore, bununla birlikte görüşmelerin sürdüğünü ve henüz herhangi bir anlaşmanın olmadığını belirtti.
Öte yandan tıpkı PSG
gibi Inter'in de UEFA
'nın finansal fair play kıskacında olması, transferin önündeki en ciddi engel olarak göze çarpıyor.
Erdinç Şahin