Javier Pastore Serie A yolcusu

PASTORE İTALYA'YI İSTİYOR

Erdinç Şahin

'den ayrılacağı konuşulan, ara transfer dönemiyle ilgili ülkesinde yayım yapan bir gazeteye özel açıklamalarda bulundu.Son olarak'nin de gündemine gelen Arjantinli orta saha, geleceği hakkında ilk kez bu kadar net konuşurkendevi'le görüştüklerini doğruladı.İtalya'ya dönmeyi çok istediğini söyleyen Pastore, bununla birlikte görüşmelerin sürdüğünü ve henüz herhangi bir anlaşmanın olmadığını belirtti.Öte yandan tıpkıgibi Inter'in de'nın finansal fair play kıskacında olması, transferin önündeki en ciddi engel olarak göze çarpıyor.