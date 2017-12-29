Jay Z'den bu kez de aldatma klibi

ACISINA HAPSOLMUŞ BEYONCE

'KİMSE KAZANMAZ'

TERAPİ KURTARDI





BEYONCE 2016'DA ŞARKI SÖZLERİNE DÖKTÜ

Nazlı Erdol

' isimli albümünün '' () isimli şarkısının klibindeve büyük kızıile rol alan'nin günah çıkartan ve af dileyen bir görüntü çizdiği yorumları yapıldı.'nin kendi müzik yayın servisi Tidel'da gösterilen klipte bir yandan bir erkek, merdivenlerden çıkarak bir kadının yatak odasına giriyor, diğer yandan Jay Z, Blue Ivy ile el ele kiliseye giriyor. Birbirini izleyen sahnelerde diğer çift sevişiyor, siyah renkteladylerine özgü bir giysiye bürünmüş olanmihraptan kırgın bakıyor,günah çıkarma kabininde gözüküyor, erkek kadını bıçaklıyor, Jay Z kilisede volta atıyor, erkek boğazını tutarak kadının kollarından yere düşüyor, bu kez gece elbisesi içindeki Beyonce ağlayarak bakıyor.Bu sahnelerde Jay Z, ''Aile içinde kavga çıktığında kimse kazanmaz/Aile içinde kavga çıktığında herkes kaybeder'' nakaratını söylüyor.geçen ay'e verdiği demeçte birlikte üç çocuk yaptıkları Beyonce ile boşanma noktasına geldiklerini, ancak terapinin boşanmaktan vazgeçirdiğini anlatmıştı. Ünlü müzisyen ''Pek çok kişi çekip gidiyor, ne de olsa evliliklerin yüzde 50'si boşanmayla bitiyor, çünkü insanların çoğu kendileriyle, birbirleriyle yüzleşemiyor. En zor şey, birinin yüzünde kendi sebep olduğun acıyı görmek ve sonra bununla ilgili kendinle hesaplaşmak'' demişti.İlk davranan iseolmuştu. Nisan 2016'da yayımladığı 'Lemonade' isimli albümündeki şarkı sözlerinde Jay Z'nin kendisini aldattığını dile getirmişti.