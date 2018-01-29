JDI, şeffaf parmak izi okuyucusu yaptı!

Adem Özdoğan

Yeni trend ise bu parmak izi okuyucusunu ekranın altına yerleştirebilmek. Genel olarak ekran teknolojileri ile tanıdığımızbu konuya farklı bir yorum getirerek, parmak izi okuyucusunu ekranın altına yerleştirmek yerine, üstüne yerleştirmenin yolunu buldu. Peki ama nasıl?tarafından geliştirilen yeni parmak izi okuyucusu sensörü oldukça ince ve şeffaf bir yapıya sahip. Yani bu parmak izi okuyucusunu kolaylıkla ekranın üst kısmına yerleştirmek mümkün.ismini verdiği yeni bir teknoloji kullanıyor. Bu teknolojide kapasitif dokunmatik sensörü LCD panele yerleştiriliyor. Dolayısıyla ortaya’de kullanılansensörleriyle aynı verimliliğe sahip bir teknoloji çıkmış oluyor.JDI’ın geliştirdiği bu yeni teknolojinin önümüzdeki günlerde kapsamlı etkinlikler ile tanıtılması bekleniyor. Muhtemelen firma, IFA gibi etkinliklerde de boy gösterebilir. Bu yeni parmak izi okuyucu sensorlerin ise 2019’un Mart ayı gibi güncel bir şekilde kullanılmaya başlanılması umuluyor. Elbette o zamana kadar bu teknolojiyi ekarte edecek yeni bir teknoloji daha geliştirilmezse.Öyle görünüyor kiüreticileri, Apple’ın yaptığı gibi parmak izi okuyucularını bir anda telefonlarından kestirip atmayacak. Kim bilir, belki Apple’da benzer bir teknoloji ile TouchID deneyimini kaldığı yerden devam ettirir