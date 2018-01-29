İş Dünyası Otomobil Perakende Günleri Sigorta Bilim & Teknoloji Emlak Para Durumu Yerel Zincirler Buluşuyor Kentler Zirvesi

JDI, şeffaf parmak izi okuyucusu yaptı!

Günümüz akıllı telefonlarının bir çoğunda parmak izi okuyucusu standart donanım haline gelmiş durumda. Bir kaç sene önce yalnızca üst segment modellerde bulunan bu özellik, şu aralar hemen hemen tüm modellerde mevcut.
 

JDI, şeffaf parmak izi okuyucusu yaptı!
Yeni trend ise bu parmak izi okuyucusunu ekranın altına yerleştirebilmek. Genel olarak ekran teknolojileri ile tanıdığımız JDI bu konuya farklı bir yorum getirerek, parmak izi okuyucusunu ekranın altına yerleştirmek yerine, üstüne yerleştirmenin yolunu buldu. Peki ama nasıl?

JDI tarafından geliştirilen yeni parmak izi okuyucusu sensörü oldukça ince ve şeffaf bir yapıya sahip. Yani bu parmak izi okuyucusunu kolaylıkla ekranın üst kısmına yerleştirmek mümkün.
JDI, Pixel Eyes ismini verdiği yeni bir teknoloji kullanıyor. Bu teknolojide kapasitif dokunmatik sensörü LCD panele yerleştiriliyor. Dolayısıyla ortaya Vivo X20 Plus UD’de kullanılan Synaptics sensörleriyle aynı verimliliğe sahip bir teknoloji çıkmış oluyor.

JDI’ın geliştirdiği bu yeni teknolojinin önümüzdeki günlerde kapsamlı etkinlikler ile tanıtılması bekleniyor. Muhtemelen firma MWC, IFA gibi etkinliklerde de boy gösterebilir. Bu yeni parmak izi okuyucu sensorlerin ise 2019’un Mart ayı gibi güncel bir şekilde kullanılmaya başlanılması umuluyor. Elbette o zamana kadar bu teknolojiyi ekarte edecek yeni bir teknoloji daha geliştirilmezse.
Öyle görünüyor ki akıllı telefon üreticileri, Apple’ın yaptığı gibi parmak izi okuyucularını bir anda telefonlarından kestirip atmayacak. Kim bilir, belki  Apple’da benzer bir teknoloji ile TouchID deneyimini kaldığı yerden devam ettirir


HUAWEİ, OREO GÜNCELLEMESİ ALACAK OLAN MODELLERİNİ AÇIKLADI



SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

50 Cent yanlışlıkla Bitcoin milyoneri oldu

50 Cent yanlışlıkla Bitcoin milyoneri oldu
Donald Trump, Samsung’u hedef aldı

Donald Trump, Samsung’u hedef aldı
Bu yılın veri merkezi trendleri neler?

Bu yılın veri merkezi trendleri neler?
31 Ocak'ta Kanlı Ay, Mavi Ay ve Süper Ay görülecek

31 Ocak'ta Kanlı Ay, Mavi Ay ve Süper Ay görülecek
Afrika dışındaki en eski insan fosili İsrail'de bulundu

Afrika dışındaki en eski insan fosili İsrail'de bulundu
Telefon şarjını sömüren uygulamalar

Telefon şarjını sömüren uygulamalar
NASA duyurdu! Tam 13 yıl sonra sinyal gelmeye başladı!

NASA duyurdu! Tam 13 yıl sonra sinyal gelmeye başladı!
Apple yeni güncellemesinde kullanıcılarına gizli logo sunacak

Apple yeni güncellemesinde kullanıcılarına gizli logo sunacak
Game of Thrones'a özel Animoji

Game of Thrones'a özel Animoji
Razer Lancehead gaming mouse inceleme

Razer Lancehead gaming mouse inceleme
Xiaomi sonunda Samsung’u geçmeyi başardı!

Xiaomi sonunda Samsung’u geçmeyi başardı!