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Jean-Claude Van Damme'nin yeni gözdesi Tolgahan Sayışman

Jean-Claude Van Damme ile Beyaz Show'a katılan Tolgahan Sayışman'ın şansı döndü. Jean-Claude Van Damme, Tolgahan Sayışman'a film teklifinde bulundu

23 Ocak 2018, Salı 09:57
Jean-Claude Van Damme'nin yeni gözdesi Tolgahan Sayışman
Belçikalı efsane oyuncu Jean-Claude Van Damme, geçen ay spor salonu zinciri açmak için İstanbul'a gelmişti. Aktör, iş toplantılarının yanı sıra hem şehri gezmiş hem de programlara misafir olmuştu.


'Beyaz Show'a da katılan Jean-Claude Van Damme, burada tanıştığı Tolga Sayışman'la arkadaşlık kurdu ve ikili, birbirlerine iletişim adreslerini verdi.


FİLM TEKLİFİ İÇİN "SEVE SEVE" YANITINI VERDİ


Amerika'ya döndükten sonra avukatı aracılığıyla oyuncuya ulaşan Jean-Claude Van Damme, Tolgahan Sayışman'a proje teklifinde bulundu.


TOLGAHAN SAYIŞMAN SENARYOYU BEKLİYOR


Tolgahan Sayışman, e-postayla gelen "Yeni sinema filmimizde sizi görmeyi çok isteriz, ilgilenir misiniz?" sorusuna "Seve seve" yanıtını verdi.

Projeyi kabul eden Tolgahan Sayışman, şimdilerde senaryoyu bekliyor.


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