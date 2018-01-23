Jean-Claude Van Damme'nin yeni gözdesi Tolgahan Sayışman

Belçikalı efsane oyuncu Jean-Claude Van Damme, geçen ay spor salonu zinciri açmak için İstanbul'a gelmişti. Aktör, iş toplantılarının yanı sıra hem şehri gezmiş hem de programlara misafir olmuştu.
'Beyaz Show'a da katılan Jean-Claude Van Damme
, burada tanıştığı Tolga Sayışman'la arkadaşlık kurdu ve ikili, birbirlerine iletişim adreslerini verdi.
FİLM TEKLİFİ İÇİN "SEVE SEVE" YANITINI VERDİ
Amerika'ya döndükten sonra avukatı aracılığıyla oyuncuya ulaşan Jean-Claude Van Damme,
Tolgahan Sayışman'a proje teklifinde bulundu.
Tolgahan Sayışman
TOLGAHAN SAYIŞMAN SENARYOYU BEKLİYOR
, e-postayla gelen "Yeni sinema filmimizde sizi görmeyi çok isteriz, ilgilenir misiniz?" sorusuna "Seve seve" yanıtını verdi.
Projeyi kabul eden Tolgahan Sayışman, şimdilerde senaryoyu bekliyor.
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Elif Bayram