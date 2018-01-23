Jean-Claude Van Damme'nin yeni gözdesi Tolgahan Sayışman



FİLM TEKLİFİ İÇİN "SEVE SEVE" YANITINI VERDİ



TOLGAHAN SAYIŞMAN SENARYOYU BEKLİYOR

Tolgahan Sayışman kimdir? (Beyaz Hande Erçel'e sordu: Tolgahan Sayışman mı? Tolga Sarıtaş mı?)

Tolgahan Sayışman ve Hande Erçel'in zor anları

Elif Bayram

Belçikalı efsane oyuncu Jean-Claude Van Damme, geçen ay spor salonu zinciri açmak için İstanbul'a gelmişti. Aktör, iş toplantılarının yanı sıra hem şehri gezmiş hem de programlara misafir olmuştu.'Beyaz Show'a da katılan, burada tanıştığı Tolga Sayışman'la arkadaşlık kurdu ve ikili, birbirlerine iletişim adreslerini verdi.Amerika'ya döndükten sonra avukatı aracılığıyla oyuncuya ulaşanTolgahan Sayışman'a proje teklifinde bulundu., e-postayla gelen "Yeni sinema filmimizde sizi görmeyi çok isteriz, ilgilenir misiniz?" sorusuna "Seve seve" yanıtını verdi.Projeyi kabul eden Tolgahan Sayışman, şimdilerde senaryoyu bekliyor.