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Jean Monnet Burs Programı'na başvurular başladı

Avrupa Birliği (AB) Bakanlığı, uygulayıcısı olduğu Jean Monnet Burs Programı ile Avrupa’da araştırma ve yüksek lisans yapma imkanı sağlıyor. Jean Monnet Burs Programı için başvurular, 23 Şubat 2018’de sona erecek

27 Aralık 2017, Çarşamba 12:45
Jean Monnet Burs Programı'na başvurular başladı
AB Bakanlığı, Jean Monnet Burs Programı’nın 2018-2019 akademik yılı duyurusunu 25 Aralık’ta yayımladı. Buna göre Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında finanse edilen ve AB Bakanlığı tarafından uygulanan burs programı için başvurular 23 Şubat 2018’de sona erecek.

Jean Monnet Burs Programı ile 2018-2019 akademik yılında 180 kişiye AB üyesi ülkelerde AB müktesebatı ile ilgili konularda yüksek lisans öğrenimi görme ve araştırma programlarına katılma imkanı sunulacak. 2018-2019 akademik yılında 180 bursiyere toplam 6 milyon euro tutarında burs sağlanacak.

BURSDAN KİMLER FAYDALANABİLİYOR?

Burs kapsamında süresi en az 3, en fazla 12 ay olan akademik çalışmalar desteklenirken programdan kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşu çalışanları, üniversitelerin akademik ve idari personeli ile lisans son sınıf, yüksek lisans ve doktora öğrencileri faydalanabilecek.

Jean Monnet Burs Programına ilişkin detaylı bilgi, AB Bakanlığı (www.ab.gov.tr) ve Jean Monnet Burs Programı’nın www.jeanmonnet.org.tr internet adreslerinde yer alıyor.

Program; Türkiye’nin AB’ye tam üyelik hedefi çerçevesinde, AB alanında uzmanlaşmış insan kaynağının geliştirilmesini ve müktesebatın etkin biçimde uygulanabilmesi için gerekli idari kapasitenin oluşturulmasını hedefliyor. Bugüne kadar burstan yaklaşık 2 bin kişi faydalandı.

 
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