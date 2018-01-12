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Jeff Bezos tüm tarihin en zengin adamı oldu

Jeff Bezos geçen yıl dünyanın en zengin adamı unvanını Bill Gates'in elinden almıştı. Bezos artık kişisel varlığıyla birlikte tüm zamanların en zengin insanı...

Jeff Bezos tüm tarihin en zengin adamı oldu
İnternet girişi Amazon’un kurucusu ve CEO’su olan Jeff Bezos, tarihin en zengin insanı oldu. Bloomberg’e göre ise Bezos’un kişisel varlığı 105.1 milyar dolar.

Bezos’un servetinin katlanarak büyümesinin sebebi sadece Amazon değil. Kendisi, The Washington Post’ta bir yatırımcı ve uzay turizmi üzerine çalışan Blue Origin isimli ikinci bir şirkete sahip.

Bill Gates, tarihin en zengin insanı olmayı başardığı 1999 yılında, tüm dünya tarafından konuşulmuştu. Onun bu unvanı 2017’nin Ekim ayında Jeff Bezos tarafından geçildi. Ekim ayında kendisinin serveti 93.8 milyar dolardı.


İNTERNETTEN KİTAP ALIŞVERİŞİ PROJESİYDİ


Amazon ilk zamanlarında internetten kitap alışverişi yapma fikriyle doğan ilk projeydi. Zamanla farklı ürünleri de satmaya başlayınca bir alışveriş markası haline geldi. Bu günlerde online alışveriş sektörünün en büyüğü olup, dünyanın her köşesine sipariş gönderiyor.



Bu yolcuğun başında oldukça basit bir girişimci olan Jeff Bezos, Silikon Vadisi’nin bir kapalı garaj projesinini daha milyar dolarlarla oynayan bebek haline getirdi. Bakalım Bezos artık paranın zirvesinden tamamen sildiği Bill Gates gibi yardım işlerinde gönüllü olacak mı? Bildiğiniz üzere Gates, kurduğu vakıflarla uzun süredir yardımlar düzenliyor.


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