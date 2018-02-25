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Jelena Karleusa'dan Fenerbahçe'ye küfür!

Beşiktaş'ta Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi oynandığı sırada sosyal medya hesabından olay bir paylaşımda bulundu

25 Şubat 2018, Pazar 20:35
Jelena Karleusa'dan Fenerbahçe'ye küfür!
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Vodafone Park'ta Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlıyor.

PAYLAŞIMI OLAY OLDU

Mücadelenin oynandığı sırada Beşiktaşlı Dusko Tosic'in eşi şarkıcı Jelena Karleusa sosyal medyada olay bir paylaşımda bulundu.

Jelena attığı mesajda, " Haydi Beşiktaş, haydi Dusko!!! F..k Fener" ifadelerini kullandı.



 

VAN PERSIE'YE SERT SÖZLER

Beşiktaş'ın defans oyuncusu Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa, Robin Van Persie için oldukça ağır ifadeler içeren paylaşımlarda bulunmuştu.

Türkiye Kupası maçında hakem Ali Palabıyık, Tosic'e, Van Persie'yi kafasıyla itmesinden ötürü direkt kırmızı kart çıkardı. Bu gelişmelerin ardından Tosic'in eşi Jelena, Twitter hesabından Van Persie ile ilgili, "Van Persie gördüğüm en aptal, şerefsizin teki.. O adi herifin ayağını kırın!" ifadelerini kullandı.

PAYLAŞIMINI SİLDİ


Yaklaşık bir saat sonra Dusko Tosic eşinden tweeti silmesini istedi. Jelena da, tweeti sildiğini ama pislik oyunculardan nefret ettiğini belirten bir mesaj yayınladı.

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Dusko Tosic'in eşinden Robin van Persie'ye ağır sözler Dusko Tosic'in eşinden Robin van Persie'ye ağır sözler


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