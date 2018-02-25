Jelena Karleusa'dan Fenerbahçe'ye küfür!

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VAN PERSIE'YE SERT SÖZLER

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Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa'dan Fenerbahçe'ye gönderme!

Dusko Tosic'in eşinden Robin van Persie'ye ağır sözler

Mehmet Nuri Turan

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Vodafone Park'ta Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlıyor.Mücadelenin oynandığı sırada Beşiktaşlı Dusko Tosic'in eşi şarkıcı Jelena Karleusa sosyal medyada olay bir paylaşımda bulundu.Jelena attığı mesajda, " Haydi Beşiktaş, haydi Dusko!!! F..k Fener" ifadelerini kullandı.Beşiktaş'ın defans oyuncusu Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa, Robin Van Persie için oldukça ağır ifadeler içeren paylaşımlarda bulunmuştu.Türkiye Kupası maçında hakem Ali Palabıyık, Tosic'e, Van Persie'yi kafasıyla itmesinden ötürü direkt kırmızı kart çıkardı. Bu gelişmelerin ardından Tosic'in eşi Jelena, Twitter hesabından Van Persie ile ilgili, "Van Persie gördüğüm en aptal, şerefsizin teki.. O adi herifin ayağını kırın!" ifadelerini kullandı.Yaklaşık bir saat sonra Dusko Tosic eşinden tweeti silmesini istedi. Jelena da, tweeti sildiğini ama pislik oyunculardan nefret ettiğini belirten bir mesaj yayınladı.