Jeremain Lens yeniden doğdu!

"BÖYLE GİDERSE FORMAYI ALIR"

Erdinç Şahin

’ın sezon başındatemsilcisikadrosuna kattığıligin ilk yarısında ortaya koyduğu futbolla inişli-çıkışlı bir grafik sergilemişti.Özellikle takım çalışmalarında isteksiz görüntüler ortaya koyması nedeniyle teknik direktörbirçok kez uyarı alan Hollandalı futbolcu, takımınınkampında adeta küllerinden doğdu! Kampa fırtına gibi başlayan tecrübeli isim, yüksek temposuyla takım arkadaşlarının önüne geçmeyi başardı.Etkili görüntüsüyle teknik direktör’i de mutlu eden 30 yaşındaki oyuncu, özellikle çift kale maç çalışmalarında farkını belli etti.Bu sezon’in formda olması sebebiyle kulübeye mahkum kalan, çift kale maç idmanlarında her iki kanatta da etkili olması, başarılı oyuncuyu formaya yaklaştırdı.İdmanlarda yaptığı isabetli ortalar ve rakip kaleye gönderdiği adrese teslim şutlarla yıldızını parlatan Lens için teknik direktör Şenol Güneş’in yardımcılarına, “Böyle giderse formayı alır” dediği ve takım arkadaşlarına da Lens’in hırsını örnek gösterdiği kaydedildi.