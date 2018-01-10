Jeremain Lens yeniden doğdu!

Beşiktaş
’ın sezon başında İngiltere
temsilcisi Sunderland’ten
kadrosuna kattığı Jeremain Lens,
ligin ilk yarısında ortaya koyduğu futbolla inişli-çıkışlı bir grafik sergilemişti.
Özellikle takım çalışmalarında isteksiz görüntüler ortaya koyması nedeniyle teknik direktör Şenol Güneş’ten
birçok kez uyarı alan Hollandalı futbolcu, takımının Antalya
kampında adeta küllerinden doğdu! Kampa fırtına gibi başlayan tecrübeli isim, yüksek temposuyla takım arkadaşlarının önüne geçmeyi başardı.
Etkili görüntüsüyle teknik direktör Şenol Güneş
’i de mutlu eden 30 yaşındaki oyuncu, özellikle çift kale maç çalışmalarında farkını belli etti.
"BÖYLE GİDERSE FORMAYI ALIR"
Bu sezon Ricardo Quaresma ve Ryan Babel
’in formda olması sebebiyle kulübeye mahkum kalan Lens’in
, çift kale maç idmanlarında her iki kanatta da etkili olması, başarılı oyuncuyu formaya yaklaştırdı.
İdmanlarda yaptığı isabetli ortalar ve rakip kaleye gönderdiği adrese teslim şutlarla yıldızını parlatan Lens için teknik direktör Şenol Güneş’in yardımcılarına, “Böyle giderse formayı alır” dediği ve takım arkadaşlarına da Lens’in hırsını örnek gösterdiği kaydedildi.
Fanatik
Erdinç Şahin