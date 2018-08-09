Posta.com.tr

'Dünyanın en yakışıklı mahkumu' ünvanına sahip model Jeremy Meeks ve milyarder sevgilisi Chloe Green, yatlarında F1 pilotu Lewis Hamilton'ı ağırlamışlardı.

Jeremy- Chloe çifti ile Lewis Hamilton, yatlarını demirleyip çöplerle dolu olan bir koyu temizlemişlerdi.

TEMİZLEDİKLERİ KOY GÖCEK'TE DEĞİLMİŞ!

Çöplerle dolu olan koyun Göcek olduğu iddia edilmişti ancak gerçek çok farklı çıktı.

Topshop'ın varisi 27 yaşındaki Chloe Green ve Lewis Hamilton, temizledikleri koyun görüntüsünü sosyal medyada paylaşmış ancak herhangi bir konum belirtmemişlerdi.

Jeremy Meeks, Chloe Green ve Lewis Hamilton, Yunan adası Mykonos'taki bir koyu temizlemişlerdi.

Jeremy-Chloe çifti ve Lewis Hamilton'ın önce Mykonos'ta tatil yapıp ardından Göcek'e geçmiş olmalarının bu yanlış anlaşılmaya sebep oldu.

(Jeremy Meeks ve Chloe Green'in Bodrum paylaşımı)

LEWIS HAMILTON VİDEO PAYLAŞTI

Lewis Hamilton, temizledikleri koyda çektiği bir videoyu sosyal medyada paylaşarak, gittikleri koyun durumunun ne kadar içler acısı olduğuna dikkat çekmişti.



