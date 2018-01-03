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Jeremy Menez Antalyaspor’dan ayrıldı

Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Jeremy Menez, Asntalyaspor ile yollarını ayırdı. Yüzlerce Antalyaspor taraftarının transfer edildiği dönemde coşkuyla karşıladığı yıldız futbolcunun yeni durağı Meksika oldu.

Jeremy Menez Antalyaspor’dan ayrıldı
Antalyaspor’un sezon başında Samir Nasri ve William Vainqueur ile birlikte transfer ettiği, transfer dönemine damga vuran isimlerden Fransız yıldız Jeremy Menez, Meksika’ya gitti. Club America takımına imza atan Menez’in bonservis bedeli ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Menez, Antalyaspor formasıyla Süper Lig’de sadece 2 maçta ilk 11 oynayabildi. Menez, Türkiye Kupası da dahil oynadığı 9 karşılaşmada, 307 dakika sahada kalırken, Antalyaspor’a gol ya da asist katkısında bulunamadı.

Antalyaspor, Bordeaux’dan 1.5 milyon Euro bonservis bedeli ödediği Menez ile yıllık 1.5 milyon Euro’dan 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.

TARAFTARLAR COŞKUYLA KARŞILAŞMIŞTI


Fransız futbolcuyu havalimanı CIP Salonu kapısında yaklaşık 100 taraftar, tezahüratlar eşliğinde meşale yakarak
karşılaşmıştı. Meşaleler ve tezahüratlarla karşılanan Menez’e taraftarlar Antalyaspor topu ve atkısı vermişti. Menez, imzaladığı topu ve atkıyı taraftarlara hediye etmişti.

Yaşanan izdiham nedeniyle havalimanından çıkmakta zorlanan Menez, polis ve özel güvenlik görevlilerinin oluşturduğu koridordan geçip, aracına binerek konaklayacağı otele gidebilmişti

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