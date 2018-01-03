Jeremy Menez Antalyaspor’dan ayrıldı

TARAFTARLAR COŞKUYLA KARŞILAŞMIŞTI

Erdinç Şahin

’un sezon başındaile birlikte transfer ettiği, transfer dönemine damga vuran isimlerden Fransız yıldızMeksika’ya gitti.takımına imza atanbonservis bedeli ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.’de sadece 2 maçta ilk 11 oynayabildi.da dahil oynadığı 9 karşılaşmada, 307 dakika sahada kalırken, Antalyaspor’a gol ya da asist katkısında bulunamadı.’dan 1.5 milyon Euro bonservis bedeli ödediği Menez ile yıllık 1.5 milyon Euro’dan 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.Fransız futbolcuyu havalimanıSalonu kapısında yaklaşık 100 taraftar, tezahüratlar eşliğinde meşale yakarakkarşılaşmıştı. Meşaleler ve tezahüratlarla karşılanan Menez’e taraftarlar Antalyaspor topu ve atkısı vermişti. Menez, imzaladığı topu ve atkıyı taraftarlara hediye etmişti.Yaşanan izdiham nedeniyle havalimanından çıkmakta zorlanan Menez, polis ve özel güvenlik görevlilerinin oluşturduğu koridordan geçip, aracına binerek konaklayacağı otele gidebilmişti