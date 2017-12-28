Jeremy Menez, Antalyaspor’dan ayrılmak istiyor

MENEZ GİTMEK İSTİYOR

Erdinç Şahin

’un sezon başında transfer ettiği ancak sakatlığı nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalankırmızı beyazlı kulüpten ayrılmak istediğini belirtti. Antalyaspor yöneticileri, Fransız futbolcunun transferine sıcak bakıyor.’de sezonun ilk devresi teknik direktör değişikliği, sakat futbolcuların fazlalığı, başkanın görevi bırakması gibi nedenlerden taraftarın beklediği başarıyı elde edemeyen10 Ocak’ta yapılacak genel kurula odaklandı. Başkan ve teknik direktörü görevde olmayan Kırmızı-Beyazlı kulüpte, transfer çalışmaları yeni başkan seçilene kadar askıya alındı.’datakımdan ayrılma isteğini belirtmesinin ardından diğer Fransız futbolcude başka takımda forma giymek isteğini menajeri aracılığıyla yönetime bildirdi.yöneticilerinin de kulübün menfaatleri doğrultusunda Fransız futbolcunun başka takıma satılmasına sıcak baktığı öğrenildi.Fransız futbolcularyanı sıra, maçlardaki performansı ve gördüğü kırmızı kartların çokluğu nedeniyle taraftarın eleştirdiğikulübüyle prensipte anlaştı. Brezilyalı oyuncunun menajerlerininyönetimiyle bir araya gelip, transfer hakkında görüşeceği öğrenildi. Kırmızı-Beyazlı kulüp,ekonomik kazanç sağlaması halinde’nun transferine onay verecek.Son haftalarda adıhakkında ise transfer teklifi gelmedi.