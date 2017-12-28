Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

SON DAKİKA

Jeremy Menez, Antalyaspor’dan ayrılmak istiyor

Spor Toto Süper Lig takımlarından Antalyaspor'un dünya yıldızı Jeremy Menez, ayrılmak istediğini dile getirdi.

Jeremy Menez, Antalyaspor’dan ayrılmak istiyor
Antalyaspor’un sezon başında transfer ettiği ancak sakatlığı nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan Jeremy Menez, kırmızı beyazlı kulüpten ayrılmak istediğini belirtti. Antalyaspor yöneticileri, Fransız futbolcunun transferine sıcak bakıyor.

Süper Lig’de sezonun ilk devresi teknik direktör değişikliği, sakat futbolcuların fazlalığı, başkanın görevi bırakması gibi nedenlerden taraftarın beklediği başarıyı elde edemeyen Antalyaspor, 10 Ocak’ta yapılacak genel kurula odaklandı. Başkan ve teknik direktörü görevde olmayan Kırmızı-Beyazlı kulüpte, transfer çalışmaları yeni başkan seçilene kadar askıya alındı.
 

MENEZ GİTMEK İSTİYOR


Antalyaspor’da Nasri’nin takımdan ayrılma isteğini belirtmesinin ardından diğer Fransız futbolcu Jeremy Menez de başka takımda forma giymek isteğini menajeri aracılığıyla yönetime bildirdi. Antalyaspor yöneticilerinin de kulübün menfaatleri doğrultusunda Fransız futbolcunun başka takıma satılmasına sıcak baktığı öğrenildi.

Fransız futbolcular Menez ile Nasri’nin yanı sıra, maçlardaki performansı ve gördüğü kırmızı kartların çokluğu nedeniyle taraftarın eleştirdiği Sandro ise İtalyan Benevento kulübüyle prensipte anlaştı. Brezilyalı oyuncunun menajerlerinin Antalyaspor yönetimiyle bir araya gelip, transfer hakkında görüşeceği öğrenildi. Kırmızı-Beyazlı kulüp, Antalyaspor’a ekonomik kazanç sağlaması halinde Sadro’nun transferine onay verecek.

Son haftalarda adı Trabzonspor ile anılan Sakıb Aytaç hakkında ise transfer teklifi gelmedi.
Fikret Orman'dan Oğuzhan Özyakup resti!

Fikret Orman'dan Oğuzhan Özyakup resti!
Schumacher’in talihsiz kazasının üzerinden tam 4 yıl geçti

Schumacher’in talihsiz kazasının üzerinden tam 4 yıl geçti
Maxi Lopez’in kız arkadaşı müziğin sesini fazla açınca polise şikayet ettiler

Maxi Lopez’in kız arkadaşı müziğin sesini fazla açınca polise şikayet ettiler
Futbolcu Umut Bulut umreye gitti

Futbolcu Umut Bulut umreye gitti
Beşiktaş'ta Miguel Borja sesleri

Beşiktaş'ta Miguel Borja sesleri
Roberto Soldado kendini aştı

Roberto Soldado kendini aştı
Ronaldo'dan Philippe Coutinho'ya uyarı

Ronaldo'dan Philippe Coutinho'ya uyarı
Beşiktaş'ta Mitrovic bilmecesi

Beşiktaş'ta Mitrovic bilmecesi
Everton'ın eski isminden Cenk Tosun paylaşımı!

Everton'ın eski isminden Cenk Tosun paylaşımı!
Metin Albayrak'tan Arda Turan ve Cenk Tosun açıklaması

Metin Albayrak'tan Arda Turan ve Cenk Tosun açıklaması
Rıdvan Dilmen, Arda'nın ne yapacağını açıkladı

Rıdvan Dilmen, Arda'nın ne yapacağını açıkladı