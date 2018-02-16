Jess Molho'dan büyük gaf!

Büşra Kamış

GQ tarafından dünya çapında 22 yıldır sürdürülen ve Türkiye’de altıncı kez düzenlenen 'GQ Türkiye Men Of The Year' ödül töreni, önceki akşam Jess Molho’nun sunuculuğunda Volkswagen Arena’da gerçekleşti.Oyuncu, geceye sevgilisiile el ele katıladı. Ödül alacak olmaktan dolayı bir hayli mutlu olduğunu ifade eden Deniz'in, heyecanı gözlerinden okunuyordu.Ödül alacağı sırada sunucu Jess Molho'nun, oyuncuyu '' diye anons etmesi, gecenin en büyük gafı oldu.