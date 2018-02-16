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Jess Molho'dan büyük gaf!

GQ Türkiye, 2017’de başarıları ve stiliyle dikkat çeken erkekleri ve yılın kadınını seçti.
 

Jess Molho'dan büyük gaf!
GQ tarafından dünya çapında 22 yıldır sürdürülen ve Türkiye’de altıncı kez düzenlenen 'GQ Türkiye Men Of The Year' ödül töreni, önceki akşam Jess Molho’nun sunuculuğunda Volkswagen Arena’da gerçekleşti.

Oyuncu Burak Deniz, geceye sevgilisi Büşra Develi ile el ele katıladı. Ödül alacak olmaktan dolayı bir hayli mutlu olduğunu ifade eden Deniz'in, heyecanı gözlerinden okunuyordu.

Ödül alacağı sırada sunucu Jess Molho'nun, oyuncuyu 'Burak Yılmaz' diye anons etmesi, gecenin en büyük gafı oldu.

 


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