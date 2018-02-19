Jet Sosyete 1. bölüm yayınlandı (Jet Sosyete 2. bölüm fragmanı)

Jet Sosyete

Jet Sosyete dizisinin karakterleri, kim kimdir?

JET SOSYETE 2. BÖLÜM FRAGMAN

JET SOSYETE DİZİSİ GENEL KONUSU NEDİR?

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Kadrosundavegibi isimlerin yer aldığı'nin yeni dizisidün akşam izleyici ile buluştu.Jet Sosyete’de, orta halli bir aile babasının, çaycı olarak çalıştığı şirkette genel müdür olması ve ailenin sosyete hızlı girişinin hikayesi anlatılıyor.Jet Sosyete 1. bölümün yayınlanmasının ardından 2. bölüm fragmanı da izleyicilerle buluştu. 25 Şubat Pazar günü yayınlanacak Jet Sosyete 2. bölüm fragmanı...Özpamuk Tekstil’in getir-götür sorumlusu Yaşar Yüksel karısı Safiye, kızı Yıldız, baldızı Melike ve kayınbiraderi Gündüz ile İstanbul’un bir gecekondu semtinde kıt kanaat yaşayan bir aile babasıdır. Çalıştığı şirketin sahibi Cengiz Özpamuk çapkın oğlu Ozan’ı karıştığı bir skandal sonrası genel müdürlükten alır ve inadına yerine Yaşar’ı getirir. Üstelik Yaşar ailesi ile birlikte Jetset Konakları’ndaki genel müdür villasına taşınabilecektir. Ozan ise babası, babaannesi Zahide ve üvey annesi Gizem’in sürekli gerilim yaşadığı yan evdeki gençlik odasına geri dönmek zorunda kalır.Ailesi sınıf atlama ve sosyeteye ayak uydurma heyecanına düşmüşken; Yaşar’ı ise şirketin şu ana kadar hiç çıkmadığı üst katında, moda ve tasarım dünyasının göbeğinde herkesin saygısını kazanması gereken zor bir dönem beklemektedir.Uzun zamandır diziyi bekleyenler Jet Sosyete'ye dair yorumlarını sosyal medyada paylaştı. Kullanıcılardan bir kısmı diziyi beğenirken, bir kısım ise beklenin altında olduğunu ifade etti. Jet Sosyete yayınlandığı ilk günden twitter'da TT olmayı başardı.