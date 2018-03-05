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Jet Sosyete 4. bölüm fragmanı! Kahkaha tufanı...

Jet Sosyete 4. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni yayınlanan bölümü oldukça iddialı ve kahkasının bol olduğunu görüyoruz. Peki Jet Sosyete'nin 4. bölümünde neler olacak? Genel Yayın Yönetmeni olan Yaşar, ofis çalışanlarına toplu bir tanışma konuşması yapmaya hazırlanıyor. Ozan'a İlayda'dan gelen mesaj ise ev ahalini sevince boğar. Kahkaha tufanının eksik olmadığı Jet Sosyete'nin yeni bölümünde bakalım neler olacak? 
 

05 Mart 2018, Pazartesi 16:56
Jet Sosyete 4. bölüm fragmanı! Kahkaha tufanı...
Jet Sosyete 4. bölüm fragmanı sonunda yayınlandı. Her bölümde olduğu gibi bu bölümde de kahkaha eksik olmayacak. Gülse Birsel'in senaristliğini yaptığı Jet Sosyete'nin 4. bölüm fragmanında Cengiz Bey, Yaşar'dan bir istekte bulunuyor. Ofis çalışanları ile bir araya gelip tanışma konuşmasını yapmasını istiyor. Yaşar bu teklife pek sıcak bakmasada Cengiz'in verdiği tavsiyelere uyarak korkularını yenmeye çalışıyor. Yaşar'ın ise başına gelmeyen kalmıyor. Yeni bölümüyle Pazar akşamı Star'da yayınlanacak olan Jet Sosyete'nin 4. bölüm fragmanını buradan izleyebilirsiniz. Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için haber sitemizden linkleri bulabilirsiniz.

Dip not: Jet Sosyete Star TV'de her pazar saat 20.00'da yayınlanıyor


JET SOSYETE 4. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI 

Başrollerini Gülse Birsel, Çağlar Çorumlu, Hasibe Eren, Cengiz Bozkurt'un aldığı Jet Sosyete'nin 4. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanını ve Jet Sosyete 1, 2. 3. bölümünü kaçırdıysanız izlemek için aşağıdaki butona tıklayarak izleyebilirsiniz.



JET SOSYETE TÜM BÖLÜMLERİ İÇİN



JET SOSYETE 4. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK SON BÖLÜM

Cengiz Bey, Yaşar’dan ofis çalışanlarına toplu bir tanışma konuşması yapmasını ister. Topluluk önünde konuşma fobisi olan Yaşar bunu yenmek için Cengiz Bey’in verdiği tavsiyeleri uygularken başına gelmedik kalmaz. Talip’in, Yıldız ile Ozan’ın gazete haberini ev halkına söylemesi sonucu Yaşar, Gündüz’den evdeki genç kızları gözetim altına almasını ister. Melike ile Gündüz’ü AVM’de birlikte gören Alara konuyu yanlış anlayıp Gündüz ile arasına mesafe koyar. Ertelenen makyaj lansmanında sahneye çıkma hayalleri kuran Gizem ise kayınvalidesi, İlayda ve Pelin’e rağmen sürpriz bir konuğun yardımıyla bir anda kendini sahnede bulur. 

JET SOSYETE

Jet Sosyete oyuncuları kimlerdir sorusu şu an en çok sorulan sorulardan bir tanesi oldu. Jet sosyete karakterleri kimlerdir? Jet Sosyete'nin konusu nedir? Avrupa Yakası'na neden bu kadar benzetildi. İzleyenlerin düşünceleri ne oldu hepsi posta.com.tr'de. Jet Sosyete dizisinde dikkat çeken isimlerden biri Aslı Bekiroğlu oldu. Aslı Bekiroğlu'nun aslında biz Vine adlı sosyal medya uygulamasında tanımıştık. Özge Özpirinçci'ye de çok benzetilen oyuncunun kim olduğu ve diğer Jet Sosyete kadrosu için haber sayfamızı takip edebilirsiniz. 

Jet Sosyete oyuncuları kimdir? Jet Sosyete kadrosu ve karakterleriJet Sosyete oyuncuları kimdir? Jet Sosyete kadrosu ve karakterleri


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