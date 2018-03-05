Jet Sosyete 4. bölüm fragmanı! Kahkaha tufanı...

Jet Sosyete oyuncuları kimdir? Jet Sosyete kadrosu ve karakterleri

Büşra Kamış

sonunda yayınlandı. Her bölümde olduğu gibi bu bölümde de kahkaha eksik olmayacak. Gülse Birsel'in senaristliğini yaptığı Jet Sosyete'nin 4. bölüm fragmanında Cengiz Bey, Yaşar'dan bir istekte bulunuyor. Ofis çalışanları ile bir araya gelip tanışma konuşmasını yapmasını istiyor. Yaşar bu teklife pek sıcak bakmasada Cengiz'in verdiği tavsiyelere uyarak korkularını yenmeye çalışıyor. Yaşar'ın ise başına gelmeyen kalmıyor. Yeni bölümüyle Pazar akşamı Star'da yayınlanacak olan Jet Sosyete'nin 4. bölüm fragmanını buradanyebilirsiniz. Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için haber sitemizden linkleri bulabilirsiniz.Dip not:Başrollerini Gülse Birsel, Çağlar Çorumlu, Hasibe Eren, Cengiz Bozkurt'un aldığı Jet Sosyete'nin 4. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanını ve Jet Sosyete 1, 2. 3. bölümünü kaçırdıysanız izlemek için aşağıdaki butona tıklayarak izleyebilirsiniz.Cengiz Bey, Yaşar’dan ofis çalışanlarına toplu bir tanışma konuşması yapmasını ister. Topluluk önünde konuşma fobisi olan Yaşar bunu yenmek için Cengiz Bey’in verdiği tavsiyeleri uygularken başına gelmedik kalmaz. Talip’in, Yıldız ile Ozan’ın gazete haberini ev halkına söylemesi sonucu Yaşar, Gündüz’den evdeki genç kızları gözetim altına almasını ister. Melike ile Gündüz’ü AVM’de birlikte gören Alara konuyu yanlış anlayıp Gündüz ile arasına mesafe koyar. Ertelenen makyaj lansmanında sahneye çıkma hayalleri kuran Gizem ise kayınvalidesi, İlayda ve Pelin’e rağmen sürpriz bir konuğun yardımıyla bir anda kendini sahnede bulur.Jet Sosyete oyuncuları kimlerdir sorusu şu an en çok sorulan sorulardan bir tanesi oldu. Jet sosyete karakterleri kimlerdir? Jet Sosyete'nin konusu nedir? Avrupa Yakası'na neden bu kadar benzetildi. İzleyenlerin düşünceleri ne oldu hepsi posta.com.tr'de. Jet Sosyete dizisinde dikkat çeken isimlerden biri Aslı Bekiroğlu oldu. Aslı Bekiroğlu'nun aslında biz Vine adlı sosyal medya uygulamasında tanımıştık. Özge Özpirinçci'ye de çok benzetilen oyuncunun kim olduğu ve diğer Jet Sosyete kadrosu için haber sayfamızı takip edebilirsiniz.