Jet Sosyete bitiyor mu? Gülse Birsel açıkladı



JET SOSYETE BİTİYOR MU?



GÜLSE YUNANİSTAN'A MI TAŞINIYOR?



DİZİDEKİ GİZEM GERÇEK HAYATTA BİR ÜNLÜNÜN KARİKATÜRÜ MÜ?

Jet Sosyete reytinglerde dibi gördü



BURNUNU YAPTIRDI AMA GİZLİYOR MU?

'SENARYO EKİBİ VAR AMA AÇIKLANMIYOR,HATTA ONLARLA GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ İMZALATMIŞ'



GÜLSE BİRSEL YILIN KADINI SEÇİLDİ

Jet Sosyete oyuncuları kimdir? Jet Sosyete kadrosu ve karakterleri

Elif Bayram

Senaryosunu üstlendiğidizisi ile ekranlara dönen 46 yaşındaki Gülse Birsel, hakkında yayılan dedikodulara Instagram hesabından tek tek cevap verdi.Bakıyorum herkes Instagram’da kendi hakkında çıkan dedikodulara cevap veriyor.Benim takipçilerimin neyi eksik? Televizyon işi başlayınca dedikodu, rivayet, palavra haber bereketlenir.Bunlara açıklık getirerek dev bir gazetecilik olayına imza atayım mı?Tövbe! Daha yeni başladık ayol. Güzel de gidiyoruz. Eksik gedik hissettikçe yolda tamamlıyoruz. Reytingimiz de keyif verici. Mutluyuz. Bu neyin telaşı tatlılar?En neşelisi bu. Komşu’da bir yazlık ev aldık, güle güle oturalım, mersi.Bu aralar Avrupa bize çok aşık olduğu için 10-15 gün veriyor vizeleri. Ama ev alınca bir oturma kartı almaya hak kazanıyor ve istediğiniz Avrupa ülkesine Schengen’siz seyahat edebiliyorsunuz.O karttan da aldık, oh iyi ettik, madem hakkımız. Her seyahatte Schengen çilesi bitti.Yoksa takdir edersiniz ki minicik Yunanistan’daki minicik sayfiye evinde inzivaya çekilme planım yok.Değil güzel kardeşim, değil! Her dizide bunu yapmayın, adı geçen insanlara çok ayıp oluyor.Hiçbir şarkıcı, sunucu, eski manken değil Gizem.Senaryo belgesel değil hayalgücüdür. Gizem benim hayalimdeki bir insan.Burnum bütün haşmetiyle duruyor. Hatta burnumda eksilme yok, ekleme var!Geçici dolgularla kemiğin üstü ve altı doldurulunca kemer daha az görünür oldu.Müdahale var, ameliyat yok. Neler anlattırıyorsunuz bana yahu.Ekip olsa da çalışsak. Tek tabanca yazıyorum, ekiple nasıl çalışılır bilmiyorum. Keşke bilsem, üzerimden yük kalkardı belki.Oh bugünkü dedikodu dozumuzu da aldık, acık ferahladık mı?O zaman ben çalışmaya devam...(Yılın erkekleri) ödül töreninde Yılın Kadını ödülü Gülse Birsel'in olmuştu. Gülse Birsel yaptığı konuşmada şu sözleri dile getirdi: "Sabahtan beri süsleniyorum. Öteki yıllarda Yılın Kadını ödülünü alanlara baktım, şu ana kadar Beren Saat, Serenay Sarıkaya, Cansu Dere bu sene ben... Yani bilemiyorum...""Bu gece kadın hareketi açısından çok önemli bir gece yaşıyoruz, bu bir devrim. Sonunda kazandık. Bu gece erkeklerin artık kendilerini güldüren kadınları beğendiklerinin işareti. Gerçekten önemli bir ödül, GQ'ya çok teşekkür ederim.""Evde çok ödül var; oyuncu, senaryo falan ama onları ben gelecekte de alırım. 10 yıl sonra 20 yıl sonra da alırım. Bu ödül için son birkaç yılımdı. Son anda kaptım ve gidiyorum. Çok teşekkür ediyorum herkese sağ olun."