Jet Sosyete bitiyor mu? Gülse Birsel açıkladı

Senaryosunu üstlendiği Jet Sosyete
dizisi ile ekranlara dönen 46 yaşındaki Gülse Birsel, hakkında yayılan dedikodulara Instagram hesabından tek tek cevap verdi.
İşte Gülse Birsel'in takipçilerinin en çok sorduğu sorular ve cevapları:
Ay magazin var koşun!!!!
Bakıyorum herkes Instagram’da kendi hakkında çıkan dedikodulara cevap veriyor.
Benim takipçilerimin neyi eksik? Televizyon işi başlayınca dedikodu, rivayet, palavra haber bereketlenir.
Bunlara açıklık getirerek dev bir gazetecilik olayına imza atayım mı?
JET SOSYETE BİTİYOR MU?
Tövbe! Daha yeni başladık ayol. Güzel de gidiyoruz. Eksik gedik hissettikçe yolda tamamlıyoruz. Reytingimiz de keyif verici. Mutluyuz. Bu neyin telaşı tatlılar?
GÜLSE YUNANİSTAN'A MI TAŞINIYOR?
En neşelisi bu. Komşu’da bir yazlık ev aldık, güle güle oturalım, mersi.
Bu aralar Avrupa bize çok aşık olduğu için 10-15 gün veriyor vizeleri. Ama ev alınca bir oturma kartı almaya hak kazanıyor ve istediğiniz Avrupa ülkesine Schengen’siz seyahat edebiliyorsunuz.
O karttan da aldık, oh iyi ettik, madem hakkımız. Her seyahatte Schengen çilesi bitti.
Yoksa takdir edersiniz ki minicik Yunanistan’daki minicik sayfiye evinde inzivaya çekilme planım yok.
DİZİDEKİ GİZEM GERÇEK HAYATTA BİR ÜNLÜNÜN KARİKATÜRÜ MÜ?
Değil güzel kardeşim, değil! Her dizide bunu yapmayın, adı geçen insanlara çok ayıp oluyor.
Hiçbir şarkıcı, sunucu, eski manken değil Gizem.
Senaryo belgesel değil hayalgücüdür. Gizem benim hayalimdeki bir insan.
Jet Sosyete reytinglerde dibi gördü
BURNUNU YAPTIRDI AMA GİZLİYOR MU?
Burnum bütün haşmetiyle duruyor. Hatta burnumda eksilme yok, ekleme var!
Geçici dolgularla kemiğin üstü ve altı doldurulunca kemer daha az görünür oldu.
Müdahale var, ameliyat yok. Neler anlattırıyorsunuz bana yahu.
'SENARYO EKİBİ VAR AMA AÇIKLANMIYOR,HATTA ONLARLA GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ İMZALATMIŞ'
Ekip olsa da çalışsak. Tek tabanca yazıyorum, ekiple nasıl çalışılır bilmiyorum. Keşke bilsem, üzerimden yük kalkardı belki.
Oh bugünkü dedikodu dozumuzu da aldık, acık ferahladık mı?
O zaman ben çalışmaya devam...
GQ Türkiye Men Of The Year
GÜLSE BİRSEL YILIN KADINI SEÇİLDİ
(Yılın erkekleri) ödül töreninde Yılın Kadını ödülü Gülse Birsel'in olmuştu. Gülse Birsel yaptığı konuşmada şu sözleri dile getirdi: "Sabahtan beri süsleniyorum. Öteki yıllarda Yılın Kadını ödülünü alanlara baktım, şu ana kadar Beren Saat, Serenay Sarıkaya, Cansu Dere bu sene ben... Yani bilemiyorum..."
"Bu gece kadın hareketi açısından çok önemli bir gece yaşıyoruz, bu bir devrim. Sonunda kazandık. Bu gece erkeklerin artık kendilerini güldüren kadınları beğendiklerinin işareti. Gerçekten önemli bir ödül, GQ'ya çok teşekkür ederim."
"Evde çok ödül var; oyuncu, senaryo falan ama onları ben gelecekte de alırım. 10 yıl sonra 20 yıl sonra da alırım. Bu ödül için son birkaç yılımdı. Son anda kaptım ve gidiyorum. Çok teşekkür ediyorum herkese sağ olun."
Jet Sosyete oyuncuları kimdir? Jet Sosyete kadrosu ve karakterleri
Elif Bayram