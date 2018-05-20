Gülse Birsel dizide canlandırdığı 'Gizem Özpamuk' karakteri üzerinden bir açıklama yaparak şu ifadelere yer verdi;

"Bu akşam yayın yapmamamızın tek sebebi şu; bölümü yetiştiremedik. Bazen böyle şeyler olabiliyor. 120 dakikalık komedi yapınca arada sırada böyle nefes esleri vermek zorunda kalabiliyoruz. 27 Mayıs'tan itibaren şu an sette çekmekte olduğumuz bölümümüzü seyredeceksiniz ve ardından diğer bölümleri de seyredebileceksiniz. "

İşte Gülse Birsel'in o paylaşımı: