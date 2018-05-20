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Jet Sosyete bu akşam neden yok? (Gülse Birsel'den açıklama geldi)

Star TV'deki Jet Sosyete'nin bu hafta yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı ve dizi kendi gününde yayın akışından çıkartıldı. Diziseverlerin meraklı bekleyişi sürerken, Gülse Birsel sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak konuya açıklık getirdi

20 Mayıs 2018, Pazar 16:37 Son Güncelleme: 20 Mayıs 2018, Pazar 16:40
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Gülse Birsel dizide canlandırdığı 'Gizem Özpamuk' karakteri üzerinden bir açıklama yaparak şu ifadelere yer verdi; 

"Bu akşam yayın yapmamamızın tek sebebi şu; bölümü yetiştiremedik. Bazen böyle şeyler olabiliyor. 120 dakikalık komedi yapınca arada sırada böyle nefes esleri vermek zorunda kalabiliyoruz. 27 Mayıs'tan itibaren şu an sette çekmekte olduğumuz bölümümüzü seyredeceksiniz ve ardından diğer bölümleri de seyredebileceksiniz. " 

İşte Gülse Birsel'in o paylaşımı:

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