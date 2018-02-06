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Jet Sosyete dizisi ne zaman başlıyor? Jet Sosyete dizisinin 1. bölüm fragmanı

Jet Sosyete ne zaman başlıyor, sorusu sonunda yanıt buldu. Gülse Birsel'in yazdığı Star TV'nin yeni ve iddialı dizilerinden Jet Sosyete'nin yayın tarihi belli oldu! İşte büyük bir merak ve heyecanla beklenen komedi dizisinin yayın tarihi...

06 Şubat 2018, Salı 11:40
Jet Sosyete dizisi ne zaman başlıyor? Jet Sosyete dizisinin 1. bölüm fragmanı
Başrollerinde Çağlar Çorumlu, Derya Karadaş, Cengiz Bozkurt, Gülse Birsel, Sarp Apak, Ayşenil Şamlıoğlu, Bartu Küçükçağlayan, Aslı Bekiroğlu, Hasibe Eren, Enis Arıkan’ın yer aldığı ve BKM’nin yapımcılığını üstlendiği dizinin; yönetmeni Hakan Algül. İşte Jet Sosyete’nin yayınlanacağı gün ve tarih…

Jet Sosyete, ilk bölümüyle 18 Şubat Pazar 20.00’de Star’da!


JET SOSYETE DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU


Çağlar Çorumlu, Derya Karadaş, Cengiz Bozkurt, Gülse Birsel, Sarp Apak, Ayşenil Şamlıoğlu, Bartu Küçükçağlayan, Aslı Bekiroğlu, Hasibe Eren, Enis Arıkan, Şahin Irmak, Tuğba Çom, Deniz Cengiz, Emre Taştekin ve Ecem Uzun'un oyuncu kadrosunda yer aldığı Jet Sosyete, orta halli bir ailenin jet hızıyla sosyeteye giriş hikayesini konu alıyor.


İŞTE JET SOSYETE’NİN YAYINLANAN SON FRAGMANI




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