Jet Sosyete dizisi ne zaman başlıyor? Jet Sosyete dizisinin 1. bölüm fragmanı

Başrollerinde Çağlar Çorumlu, Derya Karadaş, Cengiz Bozkurt, Gülse Birsel, Sarp Apak, Ayşenil Şamlıoğlu, Bartu Küçükçağlayan, Aslı Bekiroğlu, Hasibe Eren, Enis Arıkan’ın
yer aldığı ve BKM’nin yapımcılığını üstlendiği dizinin; yönetmeni Hakan Algül.
İşte Jet Sosyete’nin yayınlanacağı gün ve tarih…
Jet Sosyete, ilk bölümüyle 18 Şubat Pazar 20.00’de Star’da!
JET SOSYETE DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU
Çağlar Çorumlu, Derya Karadaş, Cengiz Bozkurt, Gülse Birsel, Sarp Apak, Ayşenil Şamlıoğlu, Bartu Küçükçağlayan, Aslı Bekiroğlu, Hasibe Eren, Enis Arıkan, Şahin Irmak, Tuğba Çom, Deniz Cengiz, Emre Taştekin ve Ecem Uzun'un oyuncu kadrosunda yer aldığı Jet Sosyete, orta halli bir ailenin jet hızıyla sosyeteye giriş hikayesini konu alıyor.
İŞTE JET SOSYETE’NİN YAYINLANAN SON FRAGMANI
Gülse Birsel’in yeni dizisi Jet Sosyete’nin yayınlanacağı kanal belli oldu
Naz Elmas Gülse Birsel'in dizisi Jet Sosyete'nin kadrosunda
Gülse Birsel'den Naz Elmas açıklaması! (Jet Sosyete dizisi kadrosunda kimler var?)
Jet Sosyete dizisinin 1. bölüm fragmanı
Elif Bayram