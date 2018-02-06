Jet Sosyete dizisi ne zaman başlıyor? Jet Sosyete dizisinin 1. bölüm fragmanı

Jet Sosyete ne zaman başlıyor, sorusu sonunda yanıt buldu. Gülse Birsel'in yazdığı Star TV'nin yeni ve iddialı dizilerinden Jet Sosyete'nin yayın tarihi belli oldu! İşte büyük bir merak ve heyecanla beklenen komedi dizisinin yayın tarihi...