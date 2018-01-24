Jet Sosyete dizisinin 1. bölüm fragmanı

Star TV ekranlarında yayınlanacak olan Gülse Birsel'in Jet Sosyete
dizisinin ilk tanıtım fragmanı yayınlandı.
Başrollerinde, Çağlar Çorumlu, Derya Karadaş, Cengiz Bozkurt, Gülse Birsel, Sarp Apak, Ayşenil Şamlıoğlu, Bartu Küçükçağlayan, Aslı Bekiroğlu, Hasibe Eren, Enis Arıkan, Şahin Irmak, Tuğba Çom, Deniz Cengiz ve Ecem Uzun'un
rol aldığı dizinin ilk fragmanı büyük ilgi gördü.
BKM yapımcılığında; yönetmen koltuğunda Hakan Algül'ün
oturduğu Jet Sosyete
, orta halli bir ailenin jet hızıyla sosyeteye giriş hikayesini konu alıyor. Merakla beklenen dizi şubat ayında izleyiciyle buluşacak.
JET SOSYETE DİZİSİNİN 1. BÖLÜM FRAGMANI
JET SOSYETE DİZİSİNİN KONUSU NE?
Birkaç hafta içinde ilk bölümüyle ekranlara gelmesi beklenen Jet Sosyete'nin
konusu da belli oldu. Edinilen bilgiye göre; Jet Sosyete orta halli bir ailenin jet hızıyla sosyeteye giriş hikayesini konu alan bir komedi dizisi olacak.
Gülse Birsel’in yeni dizisi Jet Sosyete’nin yayınlanacağı kanal belli oldu
Naz Elmas Gülse Birsel'in dizisi Jet Sosyete'nin kadrosunda
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Elif Bayram