Gülse Birsel'in merakla beklenen yeni komedi dizisi Jet Sosyete'den ilk fragman yayınlandı. Ünlü oyuncuları buluşturan Jet Sosyete, şubat ayında Star TV ekranlarında olacak" />

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Jet Sosyete dizisinin 1. bölüm fragmanı

Gülse Birsel'in merakla beklenen yeni komedi dizisi Jet Sosyete'den ilk fragman yayınlandı. Ünlü oyuncuları buluşturan Jet Sosyete, şubat ayında Star TV ekranlarında olacak

24 Ocak 2018, Çarşamba 08:26
Jet Sosyete dizisinin 1. bölüm fragmanı
Star TV ekranlarında yayınlanacak olan Gülse Birsel'in Jet Sosyete dizisinin ilk tanıtım fragmanı yayınlandı.

Başrollerinde, Çağlar Çorumlu, Derya Karadaş, Cengiz Bozkurt, Gülse Birsel, Sarp Apak, Ayşenil Şamlıoğlu, Bartu Küçükçağlayan, Aslı Bekiroğlu, Hasibe Eren, Enis Arıkan, Şahin Irmak, Tuğba Çom, Deniz Cengiz ve Ecem Uzun'un rol aldığı dizinin ilk fragmanı büyük ilgi gördü.

BKM yapımcılığında; yönetmen koltuğunda Hakan Algül'ün oturduğu Jet Sosyete, orta halli bir ailenin jet hızıyla sosyeteye giriş hikayesini konu alıyor. Merakla beklenen dizi şubat ayında izleyiciyle buluşacak.


JET SOSYETE DİZİSİNİN 1. BÖLÜM FRAGMANI



 

JET SOSYETE DİZİSİNİN KONUSU NE?




Birkaç hafta içinde ilk bölümüyle ekranlara gelmesi beklenen Jet Sosyete'nin konusu da belli oldu. Edinilen bilgiye göre; Jet Sosyete orta halli bir ailenin jet hızıyla sosyeteye giriş hikayesini konu alan bir komedi dizisi olacak.


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