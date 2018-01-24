Jet Sosyete dizisinin 1. bölüm fragmanı



JET SOSYETE DİZİSİNİN 1. BÖLÜM FRAGMANI

JET SOSYETE DİZİSİNİN KONUSU NE?

Gülse Birsel’in yeni dizisi Jet Sosyete’nin yayınlanacağı kanal belli oldu

Naz Elmas Gülse Birsel'in dizisi Jet Sosyete'nin kadrosunda

Gülse Birsel'den Naz Elmas açıklaması! (Jet Sosyete dizisi kadrosunda kimler var?)

Elif Bayram

Star TV ekranlarında yayınlanacak olandizisinin ilk tanıtım fragmanı yayınlandı.Başrollerinde,rol aldığı dizinin ilk fragmanı büyük ilgi gördü.BKM yapımcılığında; yönetmen koltuğundaoturduğu, orta halli bir ailenin jet hızıyla sosyeteye giriş hikayesini konu alıyor. Merakla beklenen dizi şubat ayında izleyiciyle buluşacak.Birkaç hafta içinde ilk bölümüyle ekranlara gelmesi beklenenkonusu da belli oldu. Edinilen bilgiye göre; Jet Sosyete orta halli bir ailenin jet hızıyla sosyeteye giriş hikayesini konu alan bir komedi dizisi olacak.