Jet Sosyete için sayılı günler kaldı: Gülse Birsel yeni rolüyle çok şaşırtacak!

Gülse Birsel senaristliğini de yaptığı Jet Sosyete’de;
90’lı yıllarda magazinel, ikinci sınıf manken Gizem karakteri ile izleyiciyi şaşırtacak.
Türk televizyon tarihinin en komik, en sıcak ve renkli yapımlarından olan Avrupa Yakası ve Yalan Dünya'dan
sonra başarısını Aile Arasında
filmi ile sürdüren Gülse Birsel
televizyonlara Jet Sosyete
ile geri dönüyor.
MODELLİKTEN SOSYETEYE
Orta halli bir ailenin jet hızıyla sosyeteye giriş hikayesini konu alan dizide, Gülse Birsel
modellikten sosyeteye giriş yapan Gizem karakteri ile şimdiden konuşulmaya başladı. Her daim süslü ve frapan kıyafetleri, kendine has abartılı konuşma tarzı ile Gülse Birsel
yine kahkaha fırtınası estirecek.
BKM yapımcılığında; yönetmen Hakan Algül tarafından hayata geçirilecek, oyuncu kadroasunda Çağlar Çorumlu, Derya Karadaş, Cengiz Bozkurt, Gülse Birsel, Sarp Apak, Ayşenil Şamlıoğlu, Bartu Küçükçağlayan, Aslı Bekiroğlu, Hasibe Eren, Enis Arıkan, Şahin Irmak, Tuğba Çom, Deniz Cengiz ve Ecem Uzun’u
n rol adığı Jet Sosyete, Star’da!
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Elif Bayram