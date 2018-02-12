Jet Sosyete ekrana gelmek için gün sayıyor. Jet Sosyete 18 Şubat pazar günü ekranlara geliyor" />

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Jet Sosyete için sayılı günler kaldı: Gülse Birsel yeni rolüyle çok şaşırtacak!

Tanıtımıyla da çok konuşulan Jet Sosyete ekrana gelmek için gün sayıyor. Jet Sosyete 18 Şubat pazar günü ekranlara geliyor

12 Şubat 2018, Pazartesi 15:12
Jet Sosyete için sayılı günler kaldı: Gülse Birsel yeni rolüyle çok şaşırtacak!
Gülse Birsel senaristliğini de yaptığı Jet Sosyete’de; 90’lı yıllarda magazinel, ikinci sınıf manken Gizem karakteri ile izleyiciyi şaşırtacak. 

Türk televizyon tarihinin en komik, en sıcak ve renkli yapımlarından olan Avrupa Yakası ve Yalan Dünya'dan sonra başarısını Aile Arasında filmi ile sürdüren Gülse Birsel televizyonlara Jet Sosyete ile geri dönüyor.


MODELLİKTEN SOSYETEYE


Orta halli bir ailenin jet hızıyla sosyeteye giriş hikayesini konu alan dizide, Gülse Birsel modellikten sosyeteye giriş yapan Gizem karakteri ile şimdiden konuşulmaya başladı. Her daim süslü ve frapan kıyafetleri, kendine has abartılı konuşma tarzı ile Gülse Birsel yine kahkaha fırtınası estirecek.

BKM yapımcılığında; yönetmen Hakan Algül tarafından hayata geçirilecek, oyuncu kadroasunda Çağlar Çorumlu, Derya Karadaş, Cengiz Bozkurt, Gülse Birsel, Sarp Apak, Ayşenil Şamlıoğlu, Bartu Küçükçağlayan, Aslı Bekiroğlu, Hasibe Eren, Enis Arıkan, Şahin Irmak, Tuğba Çom, Deniz Cengiz ve Ecem Uzun’un rol adığı Jet Sosyete, Star’da!


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İŞTE JET SOSYETE’NİN YAYINLANAN SON FRAGMANI




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