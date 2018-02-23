Jet Sosyete oyuncuları kimdir? Jet Sosyete kadrosu ve karakterleri

Star TV Jet Sosyete 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Neler oldu?

Büşra Kamış

Gülse Birsel'in senaristliğini yaptığı Jet Sosyete oyuncuları kimlerdir sorusu şu an en çok sorulan sorulardan bir tanesi oldu. Jet sosyete karakterleri kimlerdir? Jet Sosyete'nin konusu nedir? Avrupa Yakası'na neden bu kadar benzetildi. İzleyenlerin düşünceleri ne oldu hepsi posta.com.tr'de. Jet Sosyete dizisinde dikkat çeken isimlerden biri Aslı Bekiroğlu oldu. Aslı Bekiroğlu'nun aslında biz Vine adlı sosyal medya uygulamasında tanımıştık. Özge Özpirinçci'ye de çok benzetilen oyuncunun kim olduğu ve diğer Jet Sosyete kadrosu için haber sayfamızı takip edebilirsiniz.4 Aralık 1977 tarihinde Merzifon, Amasya'da dünyaya gelen Çorumlu, Mezifon Lisesi'nden 1994 senesinde mezun olduktan sonra 2000 senesinde Eskişehir Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü'nü bitirmiştir. MSM ACTOR STUDIO'da bir sene eğitim aldıktan sonra "Kabare Taksim" bünyesine dahil oldu ve profesyonel kariyeri başlamıştır. Televizyonda kendisini tanıtmasını sağlayan proje, Kabare Taksim ekibiyle birlikte rol aldığı TRT'de yayınlanan "7 Numara" isimli komedi dizisi olmuştur. 2012 senesinde "Şark Dişçisi" adlı oyundaki "Taparnigos" rolü ile "Yılın En Başarılı Müzikal Komedi Erkek Oyuncusu" ödülüne layık görülen Çağlar Çorumlu, aynı sene Gaye Çorumlu ile nikah masasına oturdu. Son olarak rol aldığı Güldür Güldür adlı programdaki Eşofmanlı Şevket Hoca karakteri ile büyük ses getirdi.Dizideki karakteri: Özpamuk Tekstil’in getir-götür sorumlusu Yaşar Usta karısı Safiye, kızı Yıldız, baldızı Melike ve kayınbiraderi Gündüz ile İstanbul’un bir gecekondu semtinde kıt kanaat yaşayan bir aile babası. Rutin ve küçük dünyası beklenmedik şekilde şirketin genel müdürü olarak atanmasıyla tamamen değişecek.4 Mayıs 1981 yılında dünyaya gelen Derya Karadaş İstanbul’da doğmuş ve aslen Bingöllü'dür. 1980'de İstanbul'a taşınana kadar Bingöl'de yaşayan başarılı oyuncu rol aldığı karakterler ile hafızalara kazınmayı başarmıştır. Müjdat Gezen Sanat Merkezi konservatuvarında öğrenim görmüş olup, aynı yerde eğitmenlik yapmaktadır. Kanal D'de yayınlanan Gülse Birsel imzalı Yalan Dünya dizisinde Zerrin karakteri ile seyirci karşısına çıkan Karadaş, bu rol ile adını duyurmuştur. Daha sonra Komedi Dükkanı, Güldür Güldür Show gibi yapımlarda yer almıştır.Dizideki karakteri: Yaşar Usta’nın meraklı, fıkır fıkır, herşeye hakim, uyanık, herkesin nabzına göre şerbet vermeyi bilen eşi Safiye kocasının genel müdürlüğü ile jet hızıyla sosyeteye giriş yapacak; özellikle patronun eşi Gizem ile kuracağı yakınlık ile cemiyet hayatına hızla uyum sağlayacak.Cengiz Bozkurt, 1965 yılında Nevşehir'de dünyaya gelmiştir. Liseyi Ankara Atatürk Lisesinde okumuş ve sonra ODTÜ Fizik bölümüne girmiştir. 1984 – 1990 arasında burada okurken ODTÜ'de kampüsde gördüğü bir ilanla tiyatro topluluğuna katılmıştır. Ani bir kararla evlenip İngiltere'ye gitmiştir. 14 yılık İngiltere serüveninde işportacılık, taksi şoförlüğü, bulaşıkçılık, garsonluk, tezgahtarlık, mahkeme tercümanlığı gibi işlerde çalıştı. İyi derecede ingilizce bilmesi nedeni ile, Londra'da ki gurbetçi derneklerinde temsilcilik yaptı. Son dönemlerde orada faaliyet gösteren bir eğitim kurumu bünyesinde Türkçe tiyatro yapmaya başlar. 2008 yılında çekilen Parmaklıklar Ardında dizisinin hain gardiyanı Ekrem rolüyle tanınan Cengiz Bozkurt, Leyla ile Mecnun dizisindeki Erdal Bakkal karakteriyle de son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.Dizideki karakteri: 80’lerde pasajlarda kaçak kot satarak başladığı ticaret hayatını Özpamuk Tekstil’i kurarak taçlandıran Cengiz Bey, annesi Zahide Hanım, ilk eşinden olan oğlu Ozan ve eski bir manken olan ikinci eşi Gizem ile Jetset Konaklarında yaşamakta.Gülse Şener, 11 Mart 1971 tarihinde İstanbul Cihangir'de dünyaya geldi. Liseyi Beyoğlu Anadolu Lisesi'nde bitirdi. Lise son sınıfın yaz tatilinde üç aylığına İsviçre’de leydi okuluna gitti. Daha sonra eğitimine Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde devam eden Gülse Şener, üniversitenin ikinci senesinde gazeteciliğe merak sardı ve Aktüel dergisinde muhabir olarak çalışmaya başladı. Üniversiteden mezun olduktan sonra 1994 senesinde Amerika'ya gitti. New York, Colombia Üniversitesi'nde sinema üzerine master yaptı. 1996 senesinde tekrar Türkiye'ye döndü ve ATV'de kahvaltı bülteninin dış haberlerini hazırlamaya başladı ve bazı dergilerde çalışmaya devam etti. 1999 Ağustosunda Murat Birsel ile evlendikten sonra "Birsel" soyadını aldı. Gülse Birsel, 2001 senesinin Aralık'ında Sabah Gazetesi'nde köşe yazarı olarak çalışmaya başladı. Şubat 2004'te ATV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Avrupa Yakası dizisinin senaryosunu yazmakla birlikte "Aslı" karakterini oynadı. Gülse Birsel 2012 senesinde hem senaryosunu yazıp hem oynadığı “Yalan Dünya” adlı sitcom dizisini yayınladı.Dizideki karakteri: Kendisini bir “moda ikonası” olarak gören 90’ların magazinel mankeni Gizem Hanım cemiyet hayatının hep şık, hep modaya uygun, ama hep süslü, hep abartılı simalarından biri. Eşine ve ama özellikle de üvey oğlu Ozan’a düşkünlüğü pek meşhur.1981 yılında Diyarbakır'da dünyaya gelen Sarp Apak hem ilkokul hem de Lise eğitimini taşındıkları ilk şehir olan Bursa’da tamamladı. Oyunculuğa karşı sürekli bir yeteneği olduğu etrafındaki insanlar ve özellikle ailesi tarafından da görülünce Sarp Apak, Dokuz Eylül Üniversitesinde Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk bölümüne gönderildi. Bu bölümden başarıyla mezun olması ise 2004 yılına uzanıyor. Üniversiteyi bitirdikten hemen sonra hocasının da önerisi ile Sarp Apak hayallerini gerçekleştirmek üzere İstanbul’a doğru yola çıktı. İstanbul’da kısa süre içerisinde tiyatro ahalisi tarafından performansı ile takdir toplamayı başaran oyuncu Yılmaz Erdoğan yönetiminde bulunan BKM ekibinin içerisinde yer aldı. Birçok sinema filminde rol alan Apak, Avrupa Yakası, Kavak Yelleri ve Yalan Dünya gibi dizilerde de rol almıştır.Dizideki karakteri: Cengiz Bey’in çapkın, neşeli, enerjik, kendini beğenmiş, sorumsuz oğlu Ozan aynı zamanda şirketin genel müdürü. Ünlü tekstil imparatoru Çıkrıkçıoğlu ailesinin büyük kızı İlayda ile nişanlı olmasına rağmen hızlı hayatına dur demeyen Ozan babası tarafından bir anda genel müdürlükten alınıp; üstelik bir de baba evindeki ergen odasına taşınmak zorunda bırakılacak.1983 yılında Eskişehir‘de doğmuş ve Eskişehir Gelişim Kolejinden mezun olmuştur. Eskişehir’de yaşadığı yıllarda önce “ııaa” adlı bir müzik grubunda sonra “Üç Korner Bir Penaltı” adlı bir müzik grubunda solist ve gitarist olarak yer almıştır. 2001 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nı kazandı. 2002 yılında da Yıldız Kenter‘in Kenter Tiyatrosu’nda oynamaya başlamıştır. 2010 yılında yönetmen Seren Yüce‘nin Çoğunluk filmindeki rolüyle 47. Antalya Alali’nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü dahil olmak üzere yurtiçi ve yurtdışında pek çok ödüle layık görüldü. 2012 yılında başlayıp 2014 yılında biten, senaryosu Gülse Birsel tarafından yazılan “Yalan Dünya” adlı dizide Altan Erkekli, Olgun Şimşek, Gülse Birsel, Hasibe Eren, Rutkay Aziz, Gonca Vuslateri, Gupse Özay, Sarp Apak, Füsun Demirel, ile beraber oynadı.Dizideki karakteri: Yaşar’ın kayınbiraderi Gündüz; isminin aksine biraz agresif, sinirli, tekinsiz ama delikanlılık raconu olan bir genç. Hiçbir işte dikiş tutturamıyor; sakat işlere girme potansiyeli olan biri olmasına rağmen kendi içinde bir ahlak ve delikanlılık anlayışı var. Mafya ile başı dertte olan Gündüz için jet sosyete tamamen yabancısı olduğu bir ortam.Ayşenil Şamlıoğlu, 20 Mart 1956 tarihinde İstanbul‘da doğmuştur. 1974 yılında İstanbul Üniversitesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Fakültesi’nde okumaya başladı. Okulunu yarıda terk ederek Almanya‘ya gitti ve Frankfurt‘ta dil eğitimi almaya başladı. Ayrıca amatör tiyatro topluluklarıyla çalışmalara katıldı. Türkiye’ye dönünce ODTÜ Mimarlık Fakültesi’nde okumaya başladı. Ankara Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı, Tiyatro Bölümünden mezun oldu. 1982 yılında Adana Devlet Tiyatrosu’nda oyuncu ve yönetmen yardımcısı olarak göreve başladı. 1993 yılında başlayan “Ferhunde Hanımlar” adlı dizide oynadı. 2014 yılında “Kocamın Ailesi” adlı dizide rol aldı. “Eyyvah Eyvah 3” adlı sinema filminde yer aldı.Dizideki karakteri: Özpamuk ailesinin biraz huysuz, biraz sonradan görme babaannesi Zahide Hanım dizilerden özendiği karizmatik, baskın karakterli hanımağalar gibi olma peşinde. Evde herşeye karışan, bir türlü tasvir etmediği gelini Gizem’e hayatı zindan etmeye çalışan Zahide Hanım’ın en büyük aşkı ise torunu Ozan. Yan villaya taşınan Yüksel ailesinden oldukça rahatsız; o sebeple sürekli olarak oğlu Cengiz’i bu kararından caydırmaya çalışacak.Hasibe Eren, 6 Haziran 1975 tarihinde Almanya'da doğmuştur. İstanbul Üniversitesi'nde Piyasa araştırmaları ve Reklamcılık bölümünü bitirdi. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü'nü okuyarak mezun oldu. Öğrenci iken İstanbul Üniversitesi Öğrenci Kültür Merkezi (ÖKM) Tiyatro Kulubü'nde tiyatro oyunları oynamaya başladı. 1996 yılından itibaren , İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları Çocuk-Genç Eğitim Birimi'nde görev yapmakta olan Hasibe Eren, 1997 yılında rol aldığı Show TV'de yayınlanan Sıdıka dizisi ile tanındı. Avrupa Yakası, Yalan Dünya dizilerinde rol almıştır.Dizideki karakteri: Özpamuk Tekstil’in pazarlama, sosyal medya ve halkla ilişkilerinden sorumlu Pelin sosyetik olmanın gereklilikleri, moda sektörünün, lansmanların, cemiyet hayatının hızlı temposuna yetişmek içinde günde 14 saat koşuşturan bir insta fenomeni. Kendisini Özpamuk Tekstil genel müdürlüğü için biçilmiş kaftan görüyor.