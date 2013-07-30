Jetman Yves Rossy uçuşa geçti

Dört motorlu uçan cihaz yaklaşık 3.5 km yüksekliğe kadar çıkabiliyor ve 300 km hıza erişiyor. Ancak Rossy, manvra kabiliyetini kaybetmeme adına şimdilik 1.5 km yükseklikte kalmayı tercih ediyor.

Başarılı geçen uçuşun ardından konuşan Rossy, “Çok büyük bir eğlence. Tam anlamıyla özgürlük. Hiçbir limitiniz yok” diye konuştu.



53 yaşındaki Rossy'nin bundan sonraki hedefi kıtalar arası uçan ilk insan olmak.