Jinekolojide 3 boyutlu laparoskopi dönemi (Laparoskopi nedir?)

LAPAROSKOPİK CERRAHİ NEDİR?

LAPAROSKOPİK CERRAHİ NASIL UYGULANIR?

İLERİ SEVİYE AMELİYATLARDA DA KULLANILABİLİYOR

LAPAROSKOPİNİN AVANTAJLARI NELERDİR?

Senim Tanay

"Bilim ve teknolojideki gelişmelerin tıp alanındaki yansımaları, her geçen gün yeni bir teşhis ve tedavi yöntemi olarak karşımıza çıkıyor" diyen Prof. Dr. M. Murat Naki "Yakın bir geçmişe kadar cerrahi operasyonların açık mı yoksa kapalı mı yapılacağı üzerinde tartışırken bugün artık kapalı cerrahilerin laparoskopik mi robotik mi olacağından bahsediyoruz" diye konuştu.Prof. Dr. M. Murat Naki, laparoskopik cerrahi hakkında bilgi verdi:"Laparoskopik cerrahi, günümüzde en sık uygulanan cerrahi yöntemdir. Temelde endoskopi yani optik bir aygıt kullanılarak görüntüleme yapılan bir cerrahi türüdür. Karın içi organların görüntülenerek ameliyat edilmesini sağlayan bu teknik, laparoskopi olarak adlandırılır.- Bu yöntemle göbek deliğinden 5 ila 10 mm çapında bir kesi yapılarak buradan bir kamera yerleştirilir.-Karın içi karbondioksit gazı verilerek şişirilir ve görüş alanı açılır. Böylece karın içi organların tamamı görülerek operasyonun seyrine karar verilir.- Bundan sonra karnın yanlarından, uygun yerlerden ve uygun büyüklükte (2-5 mm) açılan 2-3 kesiden yardımcı aletler gönderilerek ameliyat gerçekleştirilir.Jinekolojik ameliyatların hemen hemen tamamındauygulanabilir.Yumurtalık kistleri, miyomlar, çikolata kisti, rahim alınması gibi iyi huylu jinekolojik hastalıkların yanı sıra rahim kanseri, rahim ağzı kanseri, erken evre yumurtalık kanseri ve lenf bezlerinin temizlenmesi gibi kanserle ilgili daha ileri seviye ameliyatlarda da bu yöntem kullanılabilir.Günümüz şartlarında sadece yumurtalık kanserinin ileri evrelerinde laparoskopik cerrahi uygulaması tercih edilmez. Çünkü çok ilerlemiş olgularda kanser, karın içinde çok fazla organa yayılmış olabilir ve laparoskopi yöntemiyle yayılım alanının tamamını görmek mümkün olmayabilir.Tüm hastalıklarda olduğu gibi jinekolojik hastalıkların tedavilerinde de 3 boyutlu laparoskopinin hastalar açısından çok sayıda avantajları var:- Kesilerin son derece küçük olması ve buna bağlı olarak ameliyat yaralarının daha hızlı iyileşmesi en önemli avantajıdır.- Hastalar ameliyattan bir gün sonra ayağa kalkıp normal beslenmeye başlayabilir, 1-2 gün sonra ise normal yaşantılarına, işlerine dönebilirler.- Çok uzun yıllardır 2 boyutlu görüntüleme sağlayan kameralarla gerçekleştirilen laparoskopik cerrahi, bugün artık 3 boyutlu görüntüleme imkanı veren kameralar sayesinde çok daha kolay gerçekleştiriliyor ve çok daha başarılı sonuçlar veriyor. Karın içinde yer alan tüm organların hastalıklarında teşhis ve tedavileri için yapılan ameliyatlarda kullanılabilen 3D laparoskopi yöntemi, özellikle iyi huylu jinekolojik hastalıklar için yapılan ameliyatlarda da kullanılıyor.- Görüntünün 3 boyutlu olması sayesinde dokular ve organlar derinlik hissinin olması nedeniyle çok daha detaylı görüntülenebilir ve bu, cerraha çok daha rahat bir çalışma imkanı verir."