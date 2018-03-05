Jirinovski destekçisinden kadın aday Sobçak'a ‘sulu misilleme'

Nazlı Erdol

'da devlet başkanlığı seçimlerinin tek kadın adayı'da dün'nin son lideri'un doğum gününün kutlandığı binadan ayrılırken saldırıya uğradı.Sobçak'ınsitesinden yapılan açıklamaya göre, saldırgan 'Buiçin' diye bağırarak su fırlattığı'ı iterek yere düşürdü.Sputnik Türkiye'nin aktardığı habere göre, güvenlik görevlileri saldırganı yakalayarak polise teslim etti.Telegram'daki 'Mash' isimli bir kanala, saldırgan tarafından kaydedildiği anlaşılan, olay anına dair görüntüler yansıdı.Sobçak, saldırganınve Merkez Seçim Komisyonu halk konseyi üyesi'un yardımcısıolduğunu söyledi.Şapoşnikov ise iddiaları yalanladı. Şapoşnikov'un Sözcüsü "Güvenlik güçleri olayı inceliyor. Saldırgan, Şapoşnikov'un yardımcısı değil" dedi.Jirinovski, Rossiya 1 kanalında adaylar arasında düzenlenen tartışma programında Sobçak'a hakaret ve küfür etmiş, Sobçak da buna karşılık Jirinovski'nin yüzüne su fırlatmıştı.'da 18 Mart'ta yapılacak seçimlerde adaylar arasındanden Sergey Baburin, Rusya Federasyonu Komünist Partisi'nden Pavel Grudinin, Rusya Devlet Başkanı, Liberal Sivil İnisiyatif Partisi'nden Kseniya Sobçak, Rusya Liberal Demokrat Parti'den Vladimir Jirinovski, Rusya Komünistleri'nden Maksim Suraykin, Yükseliş Partisi'nden Boris Titov, Elma (Yabloko) Partisi'nden Grigoriy Yavlinskiy yer alıyor.