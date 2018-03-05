Jirinovski destekçisinden kadın aday Sobçak'a ‘sulu misilleme'

Rusya'da 18 Mart'ta gerçekleşecek devlet başkanlığı seçimlerinin tek kadın adayı olan ünlü TV sunucusu Kseniya Sobçak'a Liberal Demokrat Parti'nin adayı Vladimir Jirinovski'nin bir destekçisi su fırlattı. Sobçak, daha önce bir tartışma programında kendisine küfür eden Jirinovski'ye su fırlatmıştı
 

Jirinovski destekçisinden kadın aday Sobçak'a ‘sulu misilleme'
Rusya'da devlet başkanlığı seçimlerinin tek kadın adayı Kseniya Sobçak, Moskova'da dün Sovyetler Birliği'nin son lideri Mihail Gorbaçov'un doğum gününün kutlandığı binadan ayrılırken saldırıya uğradı.

Sobçak'ın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saldırgan 'Bu Jirinovski için' diye bağırarak su fırlattığı Sobçak'ı iterek yere düşürdü.

Sputnik Türkiye'nin aktardığı habere göre, güvenlik görevlileri saldırganı yakalayarak polise teslim etti.

Telegram'daki 'Mash' isimli bir kanala, saldırgan tarafından kaydedildiği anlaşılan, olay anına dair görüntüler yansıdı.

Sobçak, saldırganın Moskova Bölge Duması Başkanı ve Merkez Seçim Komisyonu halk konseyi üyesi Aleksey Şapoşnikov'un yardımcısı Alan Dzuyev olduğunu söyledi.

Şapoşnikov ise iddiaları yalanladı. Şapoşnikov'un Sözcüsü "Güvenlik güçleri olayı inceliyor. Saldırgan, Şapoşnikov'un yardımcısı değil" dedi.

Jirinovski, Rossiya 1 kanalında adaylar arasında düzenlenen tartışma programında Sobçak'a hakaret ve küfür etmiş, Sobçak da buna karşılık Jirinovski'nin yüzüne su fırlatmıştı.

Rusya'da 18 Mart'ta yapılacak seçimlerde adaylar arasında Tüm Halkların Birliği Partisi'nden Sergey Baburin, Rusya Federasyonu Komünist Partisi'nden Pavel Grudinin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Liberal Sivil İnisiyatif Partisi'nden Kseniya Sobçak, Rusya Liberal Demokrat Parti'den Vladimir Jirinovski, Rusya Komünistleri'nden Maksim Suraykin, Yükseliş Partisi'nden Boris Titov, Elma (Yabloko) Partisi'nden Grigoriy Yavlinskiy yer alıyor.

 


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