Jlloyd Samuel trafik kazasında hayatını kaybetti

İngiltere Premier Lig'de Aston Villa ve Bolton Wanderers formalarını giyen Trinidad ve Tobagolu eski futbolcu Jlloyd Samuel, trafik kazası sonucu 37 yaşında hayatını kaybetti.

ALEV ALAN ARAÇTAN ÇIKAMADI

Trinidad ve Tobago Futbol Federasyonundan (TTFA) yapılan açıklamaya göre, İngiltere'nin Cheshire kontluğunda yaşayan eski milli futbolcu Samuel'in kullandığı cip, karşı yönden gelen ticari araçla çarpıştı. Çocuklarını okula bıraktıktan sonra eve dönen 37 yaşındaki Samuel, kaza sonrası alev alan aracın içinde can verdi.

TTFA ve milli takımdan arkadaşları, Samuel'in ailesine başsağlığı diledi.

JLLOYD SAMUEL KİMDİR?

29 Mart 1981 doğumlu, İngiltere Premier Lig takımları Aston Villa ve Bolton Wanderers'ta oynayan Samuel, 1998'de başladığı aktif kariyerini, 2015'te İran'ın Paykan kulübünde noktalamıştı.

AA



