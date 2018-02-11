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Joaquin Phoenix, Joker mi oluyor?

Hangover serisinin yönetmeni Todd Phillips’in yönetmen koltuğunda oturacağı Joker filminin başrolü için Joaquin Phoenix ile görüşüldüğü duyuruldu

11 Şubat 2018, Pazar 17:02
Joaquin Phoenix, Joker mi oluyor?
1980’lerde geçeceği belirtilen filmin yapımcı koltuğunda Martin Scorsese‘nin oturacağı daha önce açıklanmıştı. İşin içinde Martin Scorsese olunca favori oyuncusu Leonardo DiCaprio’nun adı da Joker rolü için anılmıştı. Ancak DiCaprio’nun süper kahraman filmlerinde oynamaya sıcak bakmaması yapımcıları farklı alternatiflere yöneltti. O alternatiflerden en güçlüsü ise şu an için Joaquin Phoenix.

Proje ilgili detaylar ilerleyen günlerde açıklanacak.



2008 yılında hayatını kaybeden Heath Ledger, Dark Knight Rises (Kara Şövalye Yükseliyor) filmindeki Joker performansıyla Oscar kazanmıştı. 

Son olarak Jared Leto, Suicide Squad filminde Joker'i canlandırmıştı. 


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