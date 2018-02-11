Joaquin Phoenix, Joker mi oluyor?

Nazlı Erdol

1980’lerde geçeceği belirtilen filmin yapımcı koltuğunda‘nin oturacağı daha önce açıklanmıştı. İşin içinde Martin Scorsese olunca favori oyuncusu’nun adı da Joker rolü için anılmıştı. Ancak DiCaprio’nun süper kahraman filmlerinde oynamaya sıcak bakmaması yapımcıları farklı alternatiflere yöneltti. O alternatiflerden en güçlüsü ise şu an içinProje ilgili detaylar ilerleyen günlerde açıklanacak.2008 yılında hayatını kaybeden(Kara Şövalye Yükseliyor) filmindeki Joker performansıylakazanmıştı.Son olarakfilmindei canlandırmıştı.