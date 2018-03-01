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JÖH ve PÖH birliklerine Afrin'de kritik görev!

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bir süre önce Türkiye'nin dört bir yanından bölgeye sevk edilen teröristlerin korkulu rüyası jandarma ve polis özel harekat timleri, Afrin hattında operasyona destek vermeye başladı

01 Mart 2018, Perşembe 12:09
JÖH ve PÖH birliklerine Afrin'de kritik görev!
TSK'nin, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) desteğiyle sürdürdüğü harekat kapsamında terör örgütü YPG/PKK'ya ait sığınak, barınak ve mağaraları imha eden, Afrin hattındaki köyleri ve hakim noktaları örgütün işgalinden kurtaran Mehmetçik, ilerleyişini büyük bir kararlılıkla sürdürüyor.

Ülkenin değişik bölgelerinden bir süre önce sevk edilen teröristlerin korkulu rüyası JÖH (Jandarma Özel Harekat)  ve PÖH (Polis Özel Harekat) timleri, Afrin kırsalındaki operasyonlara destek olmaya başladı. Oluşturulan üs noktalarına konuşlandırılan ortak harekat kabiliyetine sahip JÖHve PÖH'ler, ihtiyaç halinde özellikle meskun mahallerde patlayıcı imhası ve ev araması faaliyetlerini icra ediyor.
 

24 SAAT GÖREVDELER


Teröristlerden arındırılan köylerde tek tek arama yapan özel eğitimli  JÖH ve  PÖH timleri, geceleri teröristlerin sızma girişimlerine karşı da teyakkuzda bekliyor.  Kırsalda da görev yapabilen JÖH ve PÖH'ler, gece görüşlü dürbünlerle takviye edilmiş silahlarıyla 24 saat aralıksız görev yapıyor.

JÖH VE PÖH'lerin Afrin'deki ilk görüntüleri:



AFRİN'DE ÖNEMLİ GÖREVLER ÜSTLENECEKLER


Güvenlik kaynakları, bir bölümü halen PYD/PKK'nın işgalindeki Cinderes, Raju kasabalarının yakınlarına konuşlandırılan JÖH ve PÖH'lerin, Afrin şehir merkezinde yürütülecek operasyonunda da önemli görevler üstleneceğini belirtti. 

Sur, Silopi, Cizre, İdil, Yüksekova, Nusaybin ve Şırnak meskun mahal operasyonlarında 2016 yılında önemli tecrübe kazanan JÖH ve PÖH'lerin her türlü doğa koşulunda operasyon kabiliyetine sahip olduğuna dikkati çeken güvenlik kaynakları, JÖH ve PÖH timlerinin de dahil olmasıyla harekatın daha da hızlanacağını kaydetti.


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